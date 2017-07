Franquicias para jóvenes: son de baja inversión y poco personal

Buscan negocios cuya inversión inicial sea inferior a 80.000 euros

Los buenos resultados con los que la franquicia ha sorteado la crisis económica de los últimos años han contribuido a que muchos jóvenes, muchos de ellos estigmatizados por el término mileurista, se hayan sentido atraídos por este modelo de negocio. Sin embargo, no todos los negocios de este modelo les han atraído por igual. Descárguese gratis el último número de elEconomista Franquicias.

Sus preferencias están claras: quieren conceptos en los que no tengan que invertir una cantidad de dinero superior a los 80.000 euros, que no requieran de grandes locales -en torno a los 70 metros cuadrados de superficie comercial como máximo- y que no necesiten de mucho personal para poder echar a rodar. Tres condiciones que están enfocadas a un mismo denominador común: minimizar al máximo los gastos, tanto los iniciales como los del día a día.

Teniendo esas premisas como telón de fondo, los expertos consultados por elEconomista Franquicias sostienen que los jóvenes emprendedores que ahora apuestan por subirse al tren de la franquicia lo hacen en conceptos que, además de cumplir con los requisitos ya mencionados, son modernos y rompedores, como las lavanderías -con varias lavadoras y secadoras concentradas en un reducido espacio físico-.

Otro enfoque que buscan los jóvenes actualmente tiene mucho que ver con lo tecnológico y lo digital. En este capítulo, las cadenas que atraen a los nuevos emprendedores están muy vinculadas con la venta o reparación de teléfonos móviles, con la comercialización de videojuegos o de aparatos de electrónica, con el diseño de páginas webs o con la venta y reparación de ordenadores.

Formación: un sector en auge

La robótica es otro de los temas por los que apuesta la gente joven que se une a la franquicia. De ahí que las escuelas que dan formación sobre ella sean otras de las más perseguidas por este colectivo. Precisamente la formación es otra de las áreas que actualmente más les interesan, especialmente la que tiene que ver con la enseñanza de idiomas.

De ahí que en los últimos años hayan vuelto a estar de moda las franquicias de aprendizaje de lenguas extranjeras, siendo el inglés el que se lleva la palma.

El episodio de la formación también tiene cabida para la que está relacionada con los más pequeños, como las ludotecas.

El universo infantil es, sin duda, otra de las áreas que más interesa a los jóvenes emprendedores que también apuestan por poner en marcha negocios de redes especializadas en la venta de ropa de niños y adolescentes, y de material escolar.

Razón por la que las papelerías, pese a ser un concepto del pasado, siguen proliferando en las principales ciudades de nuestro país.

¿Por qué? Según los expertos consultados por nuestra publicación, el motivo de su éxito reside en que han sabido adaptar sus stocks a las nuevas exigencias de los consumidores, no sólo vendiendo cuadernos y bolígrafos, sino material fotográfico o juguetes, más atemporales, y diseñar catálogos de productos de papelería requeridos por las empresas. "La franquicia ha de ir adaptándose a las cosas nuevas que pide el mercado, a lo que usamos, y a todo aquello que todavía no se puede comprar por Internet", advierte Eduardo Abadía, director ejecutivo de la Asociación Española de Franquiciadores.

Modernizar viejos conceptos

Esa advertencia explica por qué algunos de los sectores más tradicionales de la franquicia -la hostelería, la moda y la estética- si bien están saturados, también siguen acogiendo nuevos conceptos.

En la hostelería la franquicia ha visto aparecer negocios hasta hace poco nuevos como los que apuestan por un producto en concreto o los que defienden la tendencia de la comida ecológica o casera.

En la moda, las cadenas de complementos, de cinturones, bolsos, diademas, pulseras..., siguen agrandando su hueco, así como las de ropa deportiva, gracias al boom de la tendencia por el bienestar y el cuidado personal.

En estética, por su parte, siguen apareciendo en escena cadenas que, si antes estaban muy especializadas en la depilación con láser, ahora lo están en servicios como pedicura, manicura o masajes.

Otro de los sectores que podrían considerarse viejos, el de los bazares, ha vivido también un resurgir en los últimos años con cadenas que apuestan por vender a precio de saldo productos de primeras marcas, bien a punto de caducar, bien pertenecientes a un sobrestock.

Captar al joven inversor

Pese a todos estos sectores que atraen a la gente joven, algunos de los expertos consultados advierten que la franquicia tiene que disponerse a cambiar para no sólo gustar a los jóvenes consumidores, sino para atraer a los jóvenes emprendedores.

"En la franquicia tenemos un reto: ser relevantes para la nueva generación, tenemos que ganar notoriedad para captar franquiciados", sostiene Ricardo Sousa, consejero delegado de Century 21 en España y Portugal.

José Carrasco, consejero delegado de Fersay, sostiene por su parte que "en la franquicia falta mucha pedagogía para mejorar su imagen y gustar a los jóvenes".

