Los autónomos generan casi 20.000 empleos netos hasta marzo, según un estudio de ATA

Los autónomos han generado 15.519 nuevos puestos de trabajo asalariado y 4.078 personas se han sumado a este régimen en el primer trimestre, lo que supone un total de 19.597 empleos netos, según datos de ATA.

La asociación destaca que de los 3.195.369 autónomos que había en en España al cierre de marzo, cuatro de cada diez (1.222.341 personas) tenían algún tipo de forma societaria, mientras el 61,7%, 1.973.028 eran autónomos persona física. Y de estos casi dos millones de autónomos persona física, uno de cada cinco (el 22%, 433.225 personas) contaban al menos con un trabajador a su cargo.

Así, ATA señala que el número de trabajadores por cuenta ajena contratados por un autónomo ha pasado de los 856.906 en diciembre de 2016 a los 872.425 al cierre de marzo, lo que supone un alza del 1,8%, por encima del ritmo de crecimiento total de empleo que lo hace al 0,6%.

"No podemos afirmar que el crecimiento de autónomos son falsos autónomos ya que no contratarían, y lo hacen casi 8.000 autónomos más que hace tres meses, no serían societarios y lo son 4.000 más que en diciembre de 2016", señala el presidente de ATA, Lorenzo Amor.

"No hay motivo para no incentivar y apoyar a los autónomos y que así sigan siendo el motor de la economía de este país", reclama Amor.

PUBLICIDAD