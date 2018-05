Enoturismo ENTREVIÑAS

Así escrito: 'Enoturismo ENTREVIÑAS' parecen dos vocablos que podrían asignarse a cualquier pueblo productor de vinos de España Sin embargo, son dos palabras acuñadas en Aldeanueva de Ebro, una localidad riojana que, por otra parte -y para complicarlo más (si cabe)- no es aldea, porque es pueblo; no es nueva, porque es vieja; y además el Ebro no pasa por el municipio.

Para dejarlo claro: la palabra 'enoturismo', modalidad de turismo que hace lustros viene empleándose en todos los medios para referirse al turismo del vino, se introdujo en el sector vitivinícola ¡por primera vez! en el Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro. Se registró como marca y se patentó en el año 2000 aunque -mal que le pese al creador del logotipo- no lleve la R de marca registrada. Y sobre la palabra 'entreviñas' hay que decir que así es como se llama la feria vinícola que este año cumplirá su onceava edición y que se creó también este pueblo riojano.

Sobre la producción de vino en Aldeanueva de Ebro puede reconocerse que su población centra en el cultivo de viñedo y en la elaboración de vino de Denominación de Origen Calificada Rioja la mayor parte de su actividad económica y empresarial, disponiendo de la mayor diversidad varietal de toda La Rioja en sus 7.000 hectáreas de viñedos, y produciendo cerca de 40 millones de kilos de uva al año. En la actualidad el municipio cuenta con 20 bodegas, lo que le convierte en referente importante dentro de región, siendo Tempranillo y Garnacha las variedades mayoritarias de cultivo. Junto a ellas, las variedades autóctonas, Mazuelo y Graciano, recuperadas por los viticultores de la localidad, han conseguido dar a sus caldos una característica especial.

Su paisaje de viñedos, conocido como "el mar de viñas", adquiere dimensiones inigualables cuando se contempla por primera vez.

Es uno de esos lugares en los que podemos ir pensando para un plan viajero en cualquier fin de semana en el que nos sintamos descubridores de la riqueza del paisaje y del vino español

Y si es el primer fin de semana de junio, que es cuando se celebra la feria ENTREVIÑAS, la emoción está asegurada.

Más información:

11ª Edición Feria ENTREVIÑAS

Aldeanueva de Ebro (La Rioja)

Días 2 y 3 de Junio de 2018

Programa de la feria: www.aldeanuevadeebro.org / www.enoturismo.es

Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro: agente@aldeanuevadeebro.org

