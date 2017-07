La plataforma de fondos de BME se estrenará con rebajas para las primeras gestoras

El viernes se estrena BME Fondos, la plataforma de BME para comprar fondos de inversión y lo hará con rebajas ya que BME ha anunciado que las gestoras que listen allí sus fondos no pagarán el primer año el coste de 3.000 euros por fondo listado.

Quedan apenas 5 días para que eche a andar la plataforma de fondos de BME que permitirá que los inversores compren fondos como hacen ahora con las acciones a través de los brokers que opten por dar este servicio y según ha informado Jorge Yzaguirre, director de mercados de BME, en la jornada Iberian Value organizada por Finect y elConfidencial, el debut se hará con rebajas. No para los inversores que opten por comprar fondos a través de este nuevo supermercado, sino para las gestoras que se decidan a listar sus fondos en dicha plataforma.

"En el primer año no van a cobrar el canon de 3.000 euros por fondo", ha asegurado Yzaguirre. Una decisión que seguro celebrarán las 11 gestoras, todas ellas pequeñas y españolas, que ya han confirmado que registrarán en la CNMV una clase específica de algunos de sus productos para que empiecen a venderse a través de BME.

Estas gestoras, según informó en su día BME son Abante, Alpha Plus, Buy & Hold, Cartesio, Fonditel, Gesconsult, Gesiuris, Gestifonsa, Merchbanc, Metagestión y Mutuactivos. En cuanto a la cartelería, el inversor solo tendrá acceso de momento a una veintena de fondos.

Los primeros fondos a la venta

Por ejemplo, Mutuactivos, está valorando que el primer fondo para incorporar a esta plataforma sea Mutuafondo España, "a falta cerrar los lazos operativos y técnicos". En Gesconsult, Gesconsult Renta Variable y Gesconsult León Valores serán las dos ideas para testar su funcionamiento.

Por su parte, Metagestión está en trámites para incorporar sus dos fondos estrella: Metavalor y Metavalor Internacional; Cartesio se centrará en sus dos españoles: Cartesio X y Cartesio Y; y Alpha Plus registrará Alpha Plus Ibérico Acciones, Alpha Plus Gestión Flexible y Avance Global. Otras firmas más pequeñas como Buy & Hold incorporarán todos sus fondos: Buy&Hold Bonos, Buy&Hold Flexible y Buy&Hold Acciones.

En cualquier caso, no todas tienen definidos aún cuáles serán estos productos. Por ejemplo, desde Abante aseguran que, aunque tienen la intención de estar en la plataforma de BME, "dado que aún no se ha publicado la normativa, estamos a la espera de conocerla para poder dar los siguientes pasos". Otro caso es el de Fonditel, donde están en una fase inicial del proyecto pero aspiran "a poder tener toda nuestra gama", con 5 productos.

Coste para las gestoras

En todo caso, todas estas gestoras y alguna de las otras diez que están pensándose participar de este nuevo canal de distribución de fondos- según Yzaguirre, la plataforma está pensada sobre todo "para gestoras valor que carecen de redes de distribución"- disfrutarán de una rebaja inicial en este arranque ya que se ahorrarán el coste de pagar 3.000 euros por cada fondo que se liste con un máximo de 30.000 euros que, eso sí, se paga solo una vez.

Lo que si deberán abonar en su debut será el coste de 5 puntos básicos sobre las suscripciones netas con un máximo de 15.000 euros y una comisión 0,45 puntos básicos sobre el patrimonio, con un máximo de 3.000 euros y un mínimo de 650 euros.

Estos dos últimos costes serían los equivalentes a las comisiones que las gestoras retroceden a sus redes comerciales que, según los datos de la CNMV, alcanzan el 63% de las comisiones de gestión.

