Las medidas claves de la reforma de los planes de pensiones

Los planes actualmente sólo sirven para reducir el pago de impuestos anual del IRPF, nada más.



Porque si no sería mejor meterlo en un fondo de inversión, o en la cuenta corriente que no dé nada pero no pierdes tampoco, o en el colchón.



Como reducen el IRPF tiene esa mínima utilidad.



Pero resulta que cuando lo rescatas viene Hacienda y te da un palo que te expropia la mitad de lo ahorrado durante años, te deja tieso el gobierno para pagar sus derroches, múltiples gastos de múltiples administraciones y los sueldos de sus funcionarios, ahora les van a subir el sueldo, de algún sitio tienen que robar al ciudadano para subir el sueldo de los funcionarios.



Cuanto más dinero nos quiten mejor para ellos.



Los planes de pensiones no sirven como ahorro para complementar la pensión si no se establece su exención en el momento del rescate.



Si quieren facilitar esto sólo cabe mantener la desgravación en el IRPF actual y suprimir la imposición cuando se rescate, exención total, sólo así se fomentará el ahorro ante la grave situación de la pensión pública que se avecina.



Lo actual es el choriceo de siempre de políticos y funcionarios, no sirve, no cambian su mentalidad rapaz, depredadora.