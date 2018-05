El presidente de El Corte Inglés denuncia irregularidades en el grupo y amenaza con rechazar las cuentas

Exige auditorías sobre distintas áreas de la compañía

Quiere fijar un calendario para la salida a bolsa

El presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, está dispuesto a plantear batalla hasta sus últimas consecuencias en el conflicto abierto con sus primas, Marta y Cristina Álvarez. Según han confirmado fuentes próximas al directivo, llegará a la reunión del consejo de administración del grupo el próximo miércoles bajo la amenaza de no firmar las cuentas anuales del último ejercicio, cerrado el pasado 28 de febrero, si no se atienden una suma de reivindicaciones.

El único punto del orden del día de este consejo es, en principio, la ratificación de las cuentas y no está previsto así que se debata su cese, algo que ocurrirá previsiblemente en otra reunión extraordinaria en las primeras semanas de junio, algo que Gimeno está tratando de evitar. Cuatro consejeros -Florencio Lasaga, Carlos Martínez Echavarría, Víctor del Pozo y Jesús Nuño de la Rosa- le exigieron el pasado 4 de mayo la convocatoria de este consejo extraordinario, para lo que tiene un mes de plazo. Pero puesto que se ha negado, a partir de esa fecha podría convocarse la reunión por los consejeros que lo han solicitado.

Acusación contra Lasaga

El presidente llegará, sin embargo, con una lista de peticiones al máximo órgano ejecutivo. En primer lugar, exigirá saber los detalles de la auditoría encargada a EY sobre el área de seguridad, después de haber denunciado que su anterior responsable, Juan Carlos Fernández Cernuda, habría estado contratando a empresas bajo el control de su familia.

Gimeno acusará directamente a un consejero histórico del grupo, Florencio Lasaga, de haber permitido y encubierto estas irregularidades y demandará además que se investiguen otras divisiones, fundamentalmente la filial Viajes El Corte Inglés, que estaba bajo la dirección de Jesús Nuño de la Rosa, desde el pasado mes de octubre nuevo consejero delegado junto a Victor del Pozo. Además, y según siempre las fuentes consultadas, exigirá un calendario para poner en marcha la salida a bolsa de la compañía, tal y como adelantó elEconomista el pasado 11 de mayo.

El hasta ahora presidente quiere forzar además la renovación del consejo de administración, planteando que tanto Lasaga como Carlos Martínez Echevarría abandonen sus puestos como consejeros y sean sustituidos como independientes, todo en el marco de un proceso de profesionalización del grupo, que exigiría también la puesta en marcha de un nuevo plan estratégico.

Si no se atienden sus peticiones, además de amenazar con no firmar las cuentas, está dispuesto a judicializar todo el proceso, especialmente tras las demandas presentadas por su madre, y su tío, María Antonia y César Álvarez respectivamente, contra sus primas Marta y Cristina, las hijas de Isidoro Álvarez. Lo que no entienden los demás accionistas es porque Gimeno no ha acometido todos estos cambios que reclama ahora cuando era presidente ejecutivo, teniendo en cuenta que mantuvo el cargo hasta el pasado mes de octubre.

El problema de Gimeno es que se encuentra en minoría tanto en el capital como en el consejo y su salida parece así ya inminente, aunque él sigue luchando por lograr el apoyo de Al Thani y de Corporación Ceslar.

