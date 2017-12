330 43

Pedro Sánchez bautiza a Iceta como "el candidato de la reconciliación"

elEconomista. 16/12/2017 - 14:00

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha erigido hoy al líder del PSC, Miquel Iceta, en el candidato de la "reconciliación" que permitirá a Cataluña pasar de "cinco años perdidos" a "cuatro años de convivencia", y ha elogiado su campaña de "soluciones y propuestas", tras las críticas de esta semana.

El secretario general del PSOE y el candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat han protagonizado un mitin en Girona, en el último fin de semana antes de las elecciones catalanas del 21 de diciembre, al que ha asistido, entre otros, la secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia.

"No aspiramos a ser cuarta fuerza, no nos resignamos a ser tercera, no queremos ser segunda. Queremos ser primeros porque somos la fuerza de la unión de Cataluña. Somos el partido de la concordia y la convivencia. Somos el partido de la reconciliación, pero no lo decimos de palabra, sin con nuestras acciones,", ha dicho Sánchez.

