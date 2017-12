330 43

Arrimadas pide votar para "hacer historia"

elEconomista. 9/12/2017 - 19:56

La candidata de Cs a presidir la Generalitat, Inés Arrimadas, ha pedido este sábado votar en las elecciones para "hacer historia" y ser el orgullo de próximas generaciones, para que puedan decir que los que serán sus padres y abuelos superaron el reto del independentismo y salieron reforzados.

"Queremos ser partícipes de la historia. En este momento histórico, hay que estar a la altura de las circunstancias", ha dicho en un encuentro con unos 40 de jóvenes en una carpa de Cs en la plaza Universitat de Barcelona para toda la campaña, y también han participado el dirigente de Cs Fernando de Páramo y la secretaria de Juventud del partido, Melisa Rodríguez.

Arrimadas ha advertido de que las próximas generaciones no van a perdonar si no se está a la altura: "No podemos quedarnos mirando" ni equivocarse de voto, ha dicho, y ha valorado lo conseguido por generaciones anteriores, ya que Cs es un partido nuevo pero consciente de lo bien hecho hasta el momento, y ha puesto como ejemplo la transición.

Ha explicado que Cs es un partido "sin mochilas", europeísta, que valora el talento -por lo que no tiene cuotas para el acceso de jóvenes, ha destacado- y que mira al futuro en vez del pasado, que ella considera reinterpretado, por lo que ha defendido fijarse en el 2114 y no en el 1714.

