330 43

Santamaría: "La irresponsabilidad de la Generalitat ha tenido que ser suplida por las fuerzas de la seguridad"

1/10/2017 - 14:19

"El referéndum no podía celebrarse ni se ha celebrado. Con firmeza y proporcionalidad, el Estado ha ido desbaratando todos los planes de la Generalitat. Antes del día de hoy no reunía ninguna garantía democrática. Su puesta en marcha fue una vergüenza para los catalanes y el resto de España, que vieron perder sus derechos al no pensar lo mismo que los independentistas", ha dicho Sáenz de Santamaría.

"Recibieron la advertencia de organismos internacionales que desacreditaron su modo de proceder. Pese a la ilegalidad constatada e innumerables resoluciones judiciales siguieron adelante, usando niños y personas mayores. Hoy decidieron incluso cambiar las escasas instrucciones. La Generalitat se ha comportado con absoluta irresponsabilidad, ha pretendido que la ley y la justicia quedaran invalidadas en Cataluña. Pero se ha demostrado que el Estado funciona. La irresponsabilidad de la Generalitat ha tenido que ser suplida por la profesionalidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad. El objeto de sus actuaciones nunca han sido las personas, sino el material electoral. Aprovecho para reconocer sus esfuerzos".

PUBLICIDAD