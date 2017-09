330 43

Iceta llama a los catalanes a no participar el domingo en el "simulacro de independencia"

30/09/2017 - 11:58

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha realizado un llamamiento a los catalanes a no participar en "el simulacro de referéndum" de este domingo porque se pretende utilizar, "pase lo que pase, como pretexto para declarar unilateralmente la independencia". Además, ha dicho a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que lo que se pregunta mañana "no es para votar en blanco", y ha emplazado al vicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras, a "no mentir" porque con este supuesto referéndum "no caerá Rajoy".

En la apertura del octavo Congreso del PSE-EE, que se celebra en Bilbao, con la presencia también del líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha comenzado su intervención recordando a todos los socialistas asesinados por ETA y ha puesto en valor al PSE-EE porque en Euskadi ganaron "la batalla por la paz y por la convivencia". Por ello, ha apuntado que su "tenacidad es el mejor ejemplo para todos los catalanes".

"Por eso, estos días, cuando nos dicen a los socialistas catalanes, estáis aguantando mucho, podemos decir lo nuestro no es nada comparado con lo que hubo que luchar, sufrir y llorar en el País Vasco", ha destacado.

Tras señalar se está "ante un fracaso de la política en Cataluña y en España", ha apuntado al "error de unos, la falta de diálogo, la falta de propuesta, la ausencia de un Gobierno, el de España, y al error aún peor de otros que han decidido salirse de la legalidad y saltarse la ley".

