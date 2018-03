Rossi: "Fue una batalla muy divertida con Jorge Lorenzo"

Europa Press

El piloto italiano de MotoGP Valentino Rossi (Yamaha) declaró, tras vencer en el Gran Premio de Alemania, que la batalla con Jorge Lorenzo, que apenas llegó a 99 milésimas del transalpino, fue "muy divertida, pero dura".

'Il Dottore', que sumó su victoria 101 en el Mundial e igualó en podio a todo un mito como Giacomo Agostini, se mostró muy contento por la victoria y por ampliar la diferencia en el Campeonato con el piloto mallorquín.

"A mitad de carrera he podido adelantar a Casey Stoner, pero entonces he visto que Jorge lo pasaba y he pensado ¡oh, no, otra vez!. Luchar con Jorge siempre es más difícil. He intentado tirar mucho, pero él ha conseguido adelantarme", admitió.

