Bautista: "La moto deslizaba bastante al principio, pero estuve cómodo"

Efe

El español Álvaro Bautista, que acabó tercero y pudo restar algunos puntos al líder del mundial, el japonés Hiroshi Aoyama, reconoció que "la moto deslizaba bastante y no me encontraba a gusto pilotando al principio, pero con el neumático gastado estuve mucho más cómodo".

"Con el neumático gastado me encontraba muy a gusto, pero el principal problema lo hemos tenido al inicio de la carrera cuando la moto me deslizaba bastante y no me encontraba a gusto pilotando, así que poco a poco he ido cogiendo más confianza", reconoció Bautista.

"No he estado cómodo hasta mediada la carrera, pero en el momento en que he llegado a Barberá he visto que él iba un poco más rápido que yo, por lo que he decidido no estorbarle y permanecer detrás para que me llevara", reconoció Bautista.

