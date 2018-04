Adriana de Buerba, 'Corporate Lawyer of the Year' en los premios C5 Women in Compliance

La socia de Pérez-Llorca fue la única española nominada en esta categoría

La abogada Adriana de Buerba. eE

Adriana de Buerba, Socia de Penal Económico de Pérez-Llorca, ha sido distinguida como Corporate Lawyer of the Year en la quinta edición de los premios C5 Women in Compliance.

Estos galardones reconocen la labor de las mujeres en Compliance destacando figuras individuales, como la de nuestra Socia, o equipos.

De Buerba fue la única abogada española nominada en esta categoría y no hace sino reforzar su figura como una de las profesionales más prestigiosas en Penal Económico y Compliance.

Así, suma a este el reciente reconocimiento por parte de Iberian Lawyer como una de las 50 mejores abogadas de la Península Ibérica dentro de la iniciativa InspiraLaw; el premio International Law Office Client Choice Awards como mejor abogado de Penal Económico en España (2014) y el galardón como una de las mejores abogadas menores de 40 años según Iberian Lawyer (2011).

