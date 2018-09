¿Cómo debería ser Londres tras el Brexit?

El rascacielos Shard se convertiría en una vivienda de bajo coste. El edificio que los londinenses llamamos El pepinillo se convertiría en un enorme Kentucky Fried Chicken, mientras que la mitad de Canary Wharf pasará a ser una pista de patinaje... Si uno escucha a algunos de los más convencidos partidarios de que Reino Unido siga en la UE en los últimos dos años, las grandes empresas estaban a punto de evacuar Londres en masa cuando abandonamos la Unión, dejando sólo unas pocas empresas pequeñas y locales en lo que fue uno de los grandes centros de negocios del mundo.

Y sin embargo, resulta que algo más está sucediendo. Claro, unos pocos están marchándose, incluyendo a Unilever, aunque está por verse si sus accionistas le permiten salirse con la suya. Pero otros siguen viniendo. El hospedaje de sedes corporativas puede generar riqueza a gran escala.

Londres ya lo hace bien, pero con un poco de esfuerzo podríamos hacerlo aún mejor. ¿Cómo? Mejorando nuestra infraestructura, relajando las restricciones de planificación y ofreciendo algunos beneficios fiscales. Con las políticas adecuadas, no hay razón para que la capital británica no se apodere de Toyko y Nueva York.

¿Hay 'Brexodus'?

En este momento, no hay muchas señales de que se esté produciendo ese "Brexodus" de empresas que parecía inevitable cuando se votó a favor de abandonar la UE. Es cierto que algunas de las instituciones reguladoras, como la Agencia Europea de Medicamentos y la Autoridad Bancaria Europea, se retirarán. Pero eso siempre fue inevitable. Moneygram está trasladando su sede europea de Londres a Bruselas, y Panasonic muda su base a los Países Bajos. El realmente grande es Unilever, el gigante anglo-holandés de bienes de consumo, que ha decidido establecerse únicamente en la ciudad holandesa de Rotterdam, aunque ahora se enfrenta a la oposición a ese plan por parte de algunos de sus mayores accionistas y puede que no sea capaz de conseguirlo.

Pero a pesar de todo el alboroto alrededor de esas salidas, algunos están viniendo hacia el otro lado. Este mes, la marca de moda Chanel, con unas ventas de más de 7.000 millones de libras esterlinas, dijo que había elegido Londres como su nueva base mundial. Se impuso a Nueva York, y en lo que debe ser particularmente molesto para el presidente francés Emanuel Macron, también en París. Del mismo modo, el mes pasado, el gigante editorial anglo-holandés Relx (antes conocido como Reed Elsevier) decidió simplificar su estructura y su base únicamente en el Reino Unido. Al mismo tiempo, otras empresas se han expandido en Londres, especialmente en tecnología. Facebook y Google están planeando oficinas de gran tamaño en King's Cross, Apple se dirige a la central eléctrica de Battersea, mientras que Amazon tiene nuevas oficinas en Shoreditch.

Las sedes corporativas no son sólo una cuestión de alardear. Pueden generar grandes cantidades de riqueza para la economía local - como prueba de ello, basta con echar un vistazo a la forma en que las ciudades estadounidenses compiten entre sí para atraer al que será el segundo cuartel general norteamericano de Amazon. Crean muchos puestos de trabajo bien remunerados para todos los altos ejecutivos que emplean, para las escuelas a las que van sus hijos y para las tiendas y restaurantes en los que compran. Y lo que es aún más importante, una amplia gama de pequeñas empresas que venden servicios empresariales se agrupan a su alrededor. Desde abogados a contables, pasando por consultores de marketing y especialistas en tecnología, cada empresa necesita contratar a muchas otras personas. Chanel o Facebook no necesariamente elegirán una agencia de publicidad o un experto en informática con sede en Londres sólo porque su sede esté en la ciudad - pero, si somos honrados, es un poco más probable, simplemente porque es más fácil conocerlos.

Londres ya tiene una puntuación notablemente buena para las sedes corporativas. Sorprendentemente para una economía de tamaño medio, ocupa el tercer lugar en el mundo como lugar de ubicación para empresas con ingresos de 1.000 millones de dólares o más. Está por delante de París, Moscú y Osaka, pero por detrás de Tokio y Nueva York. Entre las ciudades europeas, sólo París está cerca, con 168 empresas, frente a 193 en Londres, y Moscú, a continuación, con 115. Es un logro impresionante.

No es difícil entender por qué. Londres tiene mucho que ofrecer. Tiene una increíble profundidad de talento legal, financiero y de marketing al que las corporaciones pueden recurrir. Tiene una rica vida cultural y uno de los sistemas jurídicos más estables y fiables del mundo. Además, los impuestos de sociedades y personales son relativamente bajos, al menos en comparación con los estándares europeos. En la mayoría de las medidas principales que cuentan, su puntuación es buena. Pero, en realidad, podría estar haciéndolo mucho mejor. Mientras que otras ciudades hacen un gran esfuerzo para atraer a las sedes corporativas, aquí apenas nos preocupamos. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Aquí hay tres lugares por los que podríamos empezar.

En primer lugar, mejorar la infraestructura. La nueva autopista Elizabeth Line, que atraviesa la capital de este a oeste, ayudará un poco, aunque es vergonzoso que no se abra a tiempo. Lo mismo ocurrirá con la tercera pista en Heathrow, a pesar de que es probable que pasen años antes de que esté realmente operativa. Pero un centro de negocios global necesita transporte de primera clase. Hemos pasado años discutiendo y construyendo esos dos proyectos. Debemos continuar con el Crossrail II, que une la ciudad de norte a sur, así como la expansión de Gatwick para que la tercera pista de Heathrow no se atasque antes de inaugurarse. Posponerla hasta 2050 no es solución.

Luego, hay que las restricciones a la urbanización. Una de las cosas en que Londres acertó en las últimas dos décadas es que ha permitido que muchos rascacielos nuevos aparezcan en su horizonte. A diferencia de París, ahora tiene muchas oficinas de prestigio donde una gran multinacional puede instalarse (y si no puede encontrar una, es fácil de construir). Pero es difícil encontrar viviendas para toda la gente, y oficinas más pequeñas para todos los negocios de servicios que se agrupan en torno a una sede corporativa. ¿El problema? Un cinturón verde que efectivamente pone un límite al tamaño de la ciudad. La única solución real para ello es eliminar las restricciones de planificación, permitir que Londres se expanda a los condados de origen y compensar cualquier daño al medio ambiente mediante la protección de más tierras en otros lugares. De lo contrario, la ciudad se quedará sin espacio.

Por último, ¿qué tal si ofrecemos algunas exenciones fiscales, especialmente en los difíciles años en los que el Brexit aún estará en transición? Muchas ciudades ofrecen ventajas fiscales a las empresas y ejecutivos que se trasladan. España, por ejemplo, tiene un régimen fiscal específico para los ejecutivos entrantes. Londres podría fácilmente igualar eso. Podríamos limitar los impuestos personales de los ejecutivos extranjeros cuando trasladen la sede de la empresa a Londres. O podríamos ofrecer exenciones en las tarifas comerciales, o en los pagos del seguro nacional para el personal. Claro, costaría un poco de dinero a corto plazo. Pero, muy rápidamente se amortizaría a través de toda la riqueza que generaría la sede central.

Londres tiene un historial fantástico de alojamiento de negocios a nivel mundial, y eso genera una enorme cantidad de riqueza para el Reino Unido. Ya hemos descubierto que dejar la UE no tiene por qué cambiar nada al respecto. Muchas empresas encuentran razones para elegir el capital británico que fácilmente triunfan sobre la pertenencia al Mercado Único. Sin embargo, seguramente podríamos estar haciéndolo mejor. Si Chanel puede ser tentado para venir aquí, también pueden ser tentados muchos otros. Pero esforzáramos un poco más, debería ayudar.