Por qué los accionistas frenan la innovación en compañías tradicionales

Son complacientes con la forma en que está cambiando el mercado. Ponen los resultados trimestrales y su próximo dividendo por delante de la salud a largo plazo de cualquier negocio. Ignoran las nuevas tecnologías y se exponen a los ataques de los emprendedores y las nuevas tecnológicas o startups. Los principales gestores de fondos que controlan la mayoría de las grandes empresas se quejan constantemente de esas circunstancias, de que no innovan lo suficiente, no invierten y no miran hacia el futuro.

Puede que tengan razón, por supuesto. El cortoplacismo es endémico dentro de la industria y hay muy pocos ejemplos de empresas que se hayan transformado a sí mismas o que hayan logrado crecer mucho más rápido que cualquier industria en la que se encuentren. Un enfoque implacable en los objetivos de beneficios anuales, y el impulso de los dividendos más altos, con pagos masivos para los CEOs que pueden cumplir con eso, ha creado una cultura que pone los resultados inmediatos por encima de todo lo demás.

Pero espera. No es solo culpa de las empresas y de las personas que las dirigen. De hecho, los accionistas pueden ser igual de responsables, y si la situación va a cambiar, tendrá que ser impulsado por los propietarios de la empresa en lugar de sus gerentes. Según un nuevo y fascinante estudio publicado este mes en el Harvard Business Review, los accionistas dicen que quieren que las empresas innoven más. Pero cuando lo hacen, son castigados en lugar de recompensados.

En el último par de décadas, a medida que la industria se ha visto perturbadas por las nuevas tecnologías, los estrategas de negocios han luchado para entender por qué las grandes empresas tan a menudo no logran hacer frente a la situación. Kodak no pudo sobrevivir a la llegada de la fotografía digital, o Nokia, a la del teléfono inteligente, y los periódicos tampoco pudieron hacer frente a las noticias en Internet. En este momento, los bancos parecen estar a punto de ser arrastrados por las empresas de nueva creación, las fintech, y los canales de televisión por streaming de empresas emergentes como Netflix o HBO condenan a la televisión tradicional. El problema no radica en que no vean venir la competencia, es sólo que no pueden adaptarse lo suficientemente rápido.

Una explicación es que están atados por sus clientes actuales. Pero otra es que son castigados activamente por tratar de innovar. El estudio, dirigido por Anandhi Bharadwaj, analizó las cifras de las principales empresas estadounidenses y midió su tasa de innovación calculando el número de patentes digitales presentadas entre 1998 y 2010. Luego lo comparó con la forma en que la valoración de la empresa había cambiado con el tiempo. "Mientras que los nuevos líderes digitales fueron recompensados por su inversión digital por la bolsa de valores con valoraciones más altas, los más innovadores de las grandes empresas tradicionales fueron castigados con valoraciones mucho más bajas en el mercado", argumenta el estudio.

Hay muchos ejemplos de ello. BMW, por ejemplo, fabrica tantos coches eléctricos cada año como Tesla y ha invertido tanto en la tecnología como en la puesta en marcha. Pero Tesla tiene ahora un valor de mercado mayor que BMW, a pesar de que la empresa alemana también fabrica cientos de miles de coches de gasolina cada año. Del mismo modo, las inversiones en coches sin conductor y el uso compartido de vehículos por parte de Ford y General Motors son rutinariamente ignoradas por el mercado. Lo mismo ocurre en otros lugares. Netflix es ahora más valioso que Disney a pesar de que la compañía más antigua también tiene muchos más contenidos. Amazon vale cientos de veces más que cualquier otro minorista, sin importar cuánto inviertan sus rivales en sus sitios web. En Reino Unido, BT apenas ha sido recompensada por su inversión en radiodifusión, Pearson por sus intentos de crear una empresa importante en la educación en línea, o Sky por su inversión en streaming, a pesar de que todos ellos son valientes intentos de construir para el futuro. Las personas que dirigen esas empresas probablemente a veces se preguntan por qué se molestan. "Nuestro estudio empírico a gran escala proporciona pruebas sólidas del papel restrictivo de los inversores y los mercados financieros en la configuración de las opciones de innovación de las empresas", concluye el estudio.

Este es un punto importante. En efecto, el mercado está optando por ignorar cualquier esfuerzo que hagan las empresas establecidas para invertir en tecnologías cambiantes. Por supuesto, las razones son comprensibles. Los inversores destinan dinero a grandes compañías ya establecidas porque esperan un flujo constante de ganancias y dividendos. No siempre confían en que los gerentes cumplan con las nuevas tecnologías, y temen que cualquier dinero que se invierta termine siendo malgastado. No creen que la gente que los dirige tenga el mismo tipo de energía y visión que los nuevos empresarios que afrontan los desafíos tecnológicos. Todas estas son razones válidas por las que usted podría poner un valor más alto en Tesla que en BMW o Netflix que en Disney.

Aun así, es sin duda un error. Todo el mundo responde a recompensas y castigos, y eso incluye a los gerentes corporativos. Si el mercado de valores los va a castigar rutinariamente por invertir en el futuro, entonces no se van a molestar. Eso tiene que cambiar.

Después de todo, hay muchas grandes empresas que deberían invertir más en el futuro. Todos los grandes bancos necesitan desarrollar divisiones de fintech lo más rápido posible y cerrar sus redes de sucursales. Los gigantes de los seguros tienen que reconocer las enormes sumas de dinero de capital riesgo que ahora se invierten en portales web para encontrar nuevas formas de ofrecer a la gente cobertura para diferentes tipos de riesgo. Incluso los gigantes de los bienes de consumo necesitan encontrar formas de responder a la capacidad de Internet para financiar miles de marcas artesanales. Si no lo hacen, tarde o temprano se encontrarán en serios problemas.

Las grandes empresas necesitan mejorar su capacidad de innovación y aprender a reinventarse a sí mismas. Pero eso no va a suceder hasta que sean recompensados por ello, y ahora mismo eso no está sucediendo.