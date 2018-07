¿Tres mil millones de euros? ¿O qué tal cinco? ¿O por qué no lo redondeamos todo y lo hacemos en 10.000 millones? Finalmente la Unión Europea impuso a Google la pasada semana la mayor multa de su historia a una sola empresa por su supuesto comportamiento anticompetitivo. Pero espere. Desde la privacidad hasta los derechos de autor y la competencia, la UE está librando una guerra constante contra los gigantes tecnológicos estadounidenses y multándoles con cantidades tan enormes que, curiosamente, Google y Apple podrían acabar siendo los principales contribuyentes al presupuesto de Bruselas.

Pero, en realidad, la UE es totalmente inadecuada para convertirse en el regulador global de Internet. Se va a enganchar con el dinero, malinterpreta cómo funciona la red, apesta a amargo, y cualquiera que piense que los gigantes de la tecnología son remotos y arrogantes claramente nunca ha tenido ningún trato con un comisario europeo. Cuanto antes abandone su cruzada, mejor.

En el caso de Google, la Comisión alega que su sistema operativo Android, que actualmente funciona en más de 2.000 millones de teléfonos inteligentes, restringe la competencia al agrupar otras aplicaciones, como las de búsqueda, mapas y correo, y al imponer condiciones injustas a los fabricantes para utilizar el software libre.

Usted puede discutir sobre lo correcto y lo incorrecto de este caso en particular. Google señala con razón que los mercados de los teléfonos y las aplicaciones inteligentes ya son ferozmente competitivos y que no hay nada que impida que la gente descargue otro navegador o programa de correo electrónico si así lo desea. Sin embargo, la cuestión más importante es, sin duda, ésta. ¿Queremos realmente que la UE actúe como policía mundial de Internet? ¿O se está extralimitando?

Después de todo, ésta está lejos de ser la primera vez que ha intentado reformar Internet. Ha estado debatiendo una ley de derechos de autor que, según muchos expertos, puede poner fin a la libre circulación de la información en la web. Acaba de introducir las leyes de privacidad más estrictas del mundo, una de cuyas consecuencias es que muchos sitios web estadounidenses ya no están disponibles en Europa. Ha multado a Apple con 15.000 millones de dólares por dirigir sus ventas a través de Irlanda para reducir su factura fiscal, a pesar de que los irlandeses estaban completamente satisfechos con el acuerdo. Y está trabajando en un impuesto especial sobre las ventas para las empresas de Internet. Está asumiendo un liderazgo agresivo en el establecimiento de normas mundiales para la economía digital y tomando medidas firmes para controlar a sus principales protagonistas.

Por supuesto, mucha gente aplaudirá eso. Es fácil entender por qué mucha gente piensa que Google, Facebook, Amazon y Apple se han vuelto demasiado poderosos. Muchos de los gigantes de la tecnología americana tienen un poder y un alcance que iguala al de John D. Rockefeller's Standard Oil en la cúspide de su dominio, y es muy posible que lo superen. Es posible que alguien tenga que controlarlos, y la UE parece ser la única institución dispuesta a ponerse a la altura de las circunstancias. El problema es que acabará haciendo más daño que bien. De hecho, hay cuatro grandes problemas con su papel autoproclamado.

Primero, claramente se extralimita con el dinero. Las multas impuestas a los gigantes de la tecnología son tan elevadas que se están convirtiendo en una importante fuente de ingresos para la UE. Ya se ha dicho que las sanciones se incluirán en el presupuesto general, ya sea para pagar nuevas cosas o para reducir las contribuciones de los Estados miembros (lo que será muy útil para los británicos con el Brexit dicho sea de paso). Las sumas no son triviales. La multa a Google es de 4.340 millones de euros, muy dentro del rango especulado. La cantidad supone que solo Google estaría pagando más al presupuesto que Polonia, lo que lo convierte en el octavo mayor contribuyente bruto a la UE. Sin duda, la tentación sería seguir multando a esas empresas, no porque estén haciendo algo malo, sino porque Bruselas necesita el dinero. Luego, también es sospechoso que los objetivos sean todos estadounidenses, mientras que en la UE prácticamente no hay grandes empresas tecnológicas nacionales. Spotify en Suecia ha sido un gran éxito, y Londres es la sede de algunas empresas fintech impresionantes. Pero Europa tiene un historial tecnológico terrible, muy por detrás de Estados Unidos y China. ¿Es porque los gigantes americanos han aplastado injustamente la competencia? Posiblemente. Pero parece mucho más probable que el castigo de los impuestos, una montaña de leyes laborales entrometidas, una cultura de proteccionismo impulsada por los grupos de presión y una hostilidad hacia las nuevas empresas sean los culpables.

En tercer lugar, la UE ha malinterpretado por completo la forma en que Internet ha nivelado la competencia entre grandes y pequeñas empresas. Por supuesto, algunas de las plataformas pueden tener cuotas de mercado dominantes. Pero pregúntele a cualquiera en el mundo de los negocios si Internet ha hecho que su industria sea más o menos competitiva en la última década y te dirán que la rivalidad entre las empresas es cada vez más feroz. Todos podemos buscar el mejor producto, al mejor precio, con los mejores comentarios de los clientes, con un par de golpes de ratón. Los clientes tienen más poder que nunca antes, y eso se debe a la web.

Por último, los gigantes de la tecnología pueden ser remotos, arrogantes, reservados y desconocidos. Pero también lo es la UE. El asalto de la UE a la red está liderado por la danesa Margrethe Vestager, de la Comisión de Competencia de la UE. Vestager se convirtió en un político profesional a la edad de 21 años, llevando a los Social Liberales, su versión de los Demócratas Libres, a un poderoso 9,5% de la votación. Incluso la mayoría de los daneses no la apoyaron en las urnas. Sin embargo, arrastrada por la UE, tiene enormes poderes sobre todos nosotros. Claro, Facebook y Amazon pueden ser remotos, pero al menos tienen millones de clientes a los que les gustan sus productos. Los comisarios de la UE no son elegidos y rara vez rinden cuentas de sus decisiones a nadie. Es difícil verlo como una mejora.

De hecho, los gigantes digitales y las nuevas empresas que les siguen son, con mucho, la parte más emocionante de la economía. Están innovando a un ritmo vertiginoso, creando nuevas formas de trabajo, nuevos mercados y abriendo espacio para que prosperen decenas de miles de empresas emprendedoras. Es posible que necesiten una mayor regulación y escrutinio en algún momento, aunque sería prudente dejar que el mercado se asiente antes de iniciar un debate sobre la forma correcta de hacerlo. Pero en este momento, la UE se está extralimitando, y si mata a la economía de Internet, todos acabaremos más pobres por ello.