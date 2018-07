Lo que Trump puede enseñar a los negociadores del 'Brexit'

La UE nos demuestra que mantendrá un frente unido. El mercado único es indivisible. Tiene la posición negociadora más fuerte del mundo. Se nos sigue diciendo que es imposible que Reino Unido regatee un acuerdo comercial decente para cuando salgamos de la UE, que no puede haber ningún compromiso y que tendremos que aceptar lo que Michel Barnier y su equipo en Bruselas decidan ofrecernos.

Pero espera. Donald Trump está a punto de sacar algunas concesiones importantes de la UE. Ha regateado a los chinos para que aumenten su inversión en EEUU, y es muy posible que consiga algunas victorias más en todo el mundo en los próximos meses. Resulta que ponerse duro con el comercio, especialmente con bloques con los que tienes un gran déficit, realmente funciona. Hay una lección al respecto para Reino Unido. Si fuéramos mucho más duros con la UE, conseguiríamos un mejor trato muy rápidamente.

A menos de un año de la salida de la UE, Gran Bretaña no está más cerca de conseguir un acuerdo comercial que la mañana siguiente al referéndum. ¿Nos quedaremos en la Unión Aduanera? ¿El mercado único? ¿Habrá fronteras abiertas para siempre, o también para los servicios, aplicaremos nuestros propios aranceles y reglamentos, y se nos permitirá negociar nuestros propios acuerdos comerciales? Si alguien conoce las respuestas a esas preguntas, las mantiene en secreto.

Lo que sí sabemos es que la UE está adoptando una postura dura. No hay señales de compromiso, ni de flexibilidad, ni de voluntad de llegar a un acuerdo para el Reino Unido. ¿Puede eso cambiar? El presidente Trump puede ser un bufón peligroso y fanfarrón, y su agresividad en el comercio mundial puede resultar imprudente y contraproducente. Pero también ha demostrado que obtiene resultados. Comenzó con una serie de aranceles sobre el acero y el aluminio, que incluían las importaciones europeas. Después amenazó con prohibir los automóviles alemanes, o al menos imponerles enormes impuestos cuando fueran importados a Estados Unidos. ¿Y adivina qué? Ahora hay informes de que Angela Merkel está dispuesta a estudiar la posibilidad de reducir los aranceles sobre los automóviles.

No cabe duda de que hay buenas razones para ello. En este momento, la UE impone un impuesto de 10 céntimos de euro a los vehículos americanos que entran en el continente. Pero todos esos Porsches y BMW que circulan a lo largo de las autopistas en Estados Unidos solo tienen una tarifa del 2,5% sobre ellos. ¿Justo? No suena exactamente así. EEUU ha estado argumentando durante años que debería haber un cambio en el régimen arancelario, y no han llegado a ninguna parte. ¿El resultado? EEUU tiene un asombroso déficit de 22.000 millones de dólares con Alemania en automóviles. Incluso tiene un déficit de 7.000 millones de dólares con nosotros (esos Jaguars y Land Rovers son tan populares en los prósperos suburbios americanos como lo son en los británicos). Ahora la industria automovilística alemana está argumentando a favor de aranceles cero para ambas partes, lo que sería un gran paso adelante para el libre comercio, y parece que Angela Merkel está dispuesta a admitirlo.

Ese no es el único ejemplo. En mayo, China ofreció comprar más productos estadounidenses a cambio de eliminar la amenaza de restricciones a la inversión. China se está abriendo gradualmente a la inversión extranjera, pero sigue siendo increíblemente restrictiva para la segunda economía más grande del mundo. No hay Amazon en China, ni tampoco Netflix. Las empresas estadounidenses más dinámicas están excluidas de su mercado, mientras que las empresas chinas venden mucho en Estados Unidos. Unas cuantas rondas más de aranceles, y algunos enfrentamientos dialécticos, y no sería una gran sorpresa si finalmente se les permitiera ver House of Cards y The Crown en Shanghai o empezar a pedir cosas de Amazon Prime en Beijing.

Hay una lección en todo esto. Es posible que las fanfarronas amenazas al comercio de Trump no le hagan ganar muchos amigos. Pero están resultando ser brutalmente eficaces. Reino Unido debería tomar nota de ello al negociar nuestra salida de la UE. Deberíamos hablar mucho más duro y estar dispuestos a tomar medidas cuando sea necesario. La amenaza de una prohibición de los automóviles alemanes o, por lo menos, de una tarifa del 30% sería sin duda efectiva. También tendría efecto una duplicación de las tasas sobre el vino europeo.

Reino Unido es actualmente el segundo mercado vitivinícola más grande del mundo después de Estados Unidos, lo que llamaría la atención de los franceses y los españoles. Seguro que hay diferencias con Estados Unidos. No somos una economía tan grande, y no tenemos el mismo tipo de músculo. Pero seguimos siendo un mercado importante, y tenemos un enorme déficit comercial con la UE, por lo que las prohibiciones de importación o los aranceles van a afectar muy duramente a determinadas industrias.

Europa habla con dureza sobre el comercio. Pero debido a que tiene enormes excedentes, siempre va a ser muy vulnerable a las represalias. Si Reino Unido fuera mucho más duro, obtendríamos un trato mucho mejor que cualquier cosa que se ofrezca ahora mismo, porque Trump acaba de demostrar que Bruselas se ablanda muy rápidamente cuando sus propios puestos de trabajo y empresas están amenazados.