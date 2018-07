El verdadero problema de Merkel no es la inmigración sino la economía

Han hecho un decepcionante papel en el Mundial de fútbol. El Gobierno está dividido ante Europa y a punto de colapsar. El país está luchando para hacer frente a una ola de calor. Suena como un típico verano inglés. Excepto que estamos hablando de Alemania, no del Reino Unido. Angela Merkel puede o no haber llegado a un acuerdo sobre inmigración que mantendrá unida a su frágil coalición durante unos meses más. Lo averiguaremos en el transcurso de los próximos días. El problema es que la migración no es su verdadero problema, sino la economía.

Las cifras que han salido de lo que se supone que será el centro neurálgico de la eurozona en las últimas semanas han sido terribles. El viernes nos enteramos de que las ventas al por menor están en caída libre, y es probable que esta semana se vean más malas noticias sobre la producción industrial. De hecho, Alemania está a un pelo de una verdadera recesión. Durante la última década, Merkel ha creado un modelo económico peligrosamente desequilibrado basado en superávit comerciales masivos y mano de obra barata. Si eso se desatasca, será su perdición, y sin duda es mucho más peligroso que una disputa por la migración.

Estos días Merkel ha hecho frente a su última crisis doméstica. En una cumbre de la UE, casi consiguió llegar a un acuerdo para permitir que los inmigrantes se desplacen por Europa, aunque aún está por ver si esto es así. Aún así, no fue suficiente para satisfacer a Horst Seehofer, el pugnaz líder de la Unión Social Cristiana de Baviera, quien rápidamente amenazó con renunciar como Ministro del Interior. Merkel necesita el apoyo de la CSU para permanecer en el cargo, y ha tenido que llegar a un acuerdo con ellos. Ella es la maestra de las políticas de coalición por lo que era arriesgado apostar en su contra. Lo más probable era que, como ha ocurrido, se llegara a algún tipo de acuerdo en el último minuto que la mantenga en el cargo durante unos meses más.

Sin embargo, el verdadero desafío no es la migración en absoluto. Es la economía. Para la mayoría de los analistas, la economía alemana sigue siendo la locomotora suave y poderosa de la zona euro, con sus gigantes industriales dominando los mercados mundiales de exportación, creando puestos de trabajo y acumulando enormes beneficios. Sin embargo, eso no es evidente en las cifras. Siguen empeorando cada vez más.

El viernes, nos enteramos de que las ventas al por menor cayeron un 2,1% en mayo en comparación con abril. Las ventas al por menor han caído un 0,5% o más en seis de los últimos doce meses. Alemania no está tan orientada al consumidor como Reino Unido, pero aún así es virtualmente imposible para una economía expandirse cuando las ventas en las tiendas están cayendo a ese ritmo. La producción industrial no es mucho mejor. En abril, la producción en fábrica bajó un uno% mes a mes, y ahora ha estado cayendo durante cuatro meses consecutivos. Las cifras de mayo se publicarán a finales de esta semana, y si bien el consenso de analistas pronostica un pequeño aumento, los expertos de High Frequency Economics (HFE) auguran otra caída intermensual. "Es poco probable que se produzca un crecimiento intertrimestral del PIB, ya que tanto las ventas al por menor como la producción industrial están disminuyendo", argumentan. Eso parece correcto. Parece cada vez más probable que la economía alemana se contraiga este trimestre, y si esto se mantiene durante el verano, estará en recesión.

Es cierto que el empleo sigue aumentando, pero, al igual que en Reino Unido en la última década, muy pocos de los nuevos puestos de trabajo van a parar a los alemanes, lo que puede explicar por qué la inmigración se ha convertido en un tema político tan candente. HFE estima que 354.000 inmigrantes, en su mayoría de Europa Central, encontraron trabajo en Alemania en los últimos doce meses, empujando el total del empleo hacia arriba, incluso mientras que el número de alemanes sin empleo se mantiene sin cambios. Al igual que en el Reino Unido, una oferta prácticamente ilimitada de mano de obra migrante significa que los salarios apenas han aumentado, incluso cuando el país se acerca al pleno empleo.

Es cierto que el descenso de las ventas al por menor y de la producción industrial podría deberse simplemente a una desaceleración cíclica. La mayoría de las principales economías, con la excepción de EEUU, se enfrentan a ella en este momento. Pero Alemania también tiene ante sí serios desafíos a largo plazo.

Es probable que las guerras comerciales del presidente Trump planteen un desafío agudo a su otrora poderosa industria automovilística, y precisamente al mismo tiempo que se ve desafiada por los escándalos del diésel y el cambio a los coches eléctricos y sin conductor (sin mencionar la amenaza al lucrativo mercado británico de un Brexit en el que no se negocia). Puede que sea una tontería avivar una disputa comercial, pero es difícil entender por qué la UE impone aranceles del 10% a los automóviles estadounidenses, mientras que los Estados Unidos sólo imponen un cargo del 2,5 a todos los BMW y Porsches que entran en el país cada año. No suena exactamente justo, y los Estados Unidos probablemente no lo van a tolerar por más tiempo. Otras industrias importantes, como la siderúrgica, la de máquinas-herramienta y la aeronáutica, podrían verse atrapadas en el fuego cruzado del comercio. La industria manufacturera, en la que Alemania se especializa, es siempre el sector más vulnerable a los aranceles, y sus ridículos y enormes superávit comerciales, que ascienden a más del 8% del PIB, siempre lo colocarán en la línea de fuego.

Los problemas no terminan aquí. El Banco Central Europeo está poniendo fin a su programa de flexibilización cuantitativa, que es lo único que ha mantenido a flote la economía de la eurozona durante los últimos dos años. Si Europa se ralentiza, Alemania se ralentizará con ella. Su sistema bancario parece el más tambaleante del mundo en este momento, con el en otro tiempo poderoso Deutsche Bank alcanzando nuevos mínimos cada semana (sus acciones cayeron por debajo de los 9 euros esta semana en comparación con los más de 80 euros de 2007). Si necesita un rescate, que difícilmente puede descartarse, las consecuencias serán catastróficas. Mientras tanto, sus excedentes la han dejado expuesta como nunca a una crisis. Según los cálculos de Die Welt, es ahora la segunda mayor nación acreedora del mundo, sólo superada por Japón: El resto del mundo debe a Alemania 2 billones de euros, frente a los menos de 500.000 millones de hace una década. Si hay incumplimientos, incluso un país con su fortaleza financiera tendrá problemas.

Durante trece años en el poder, Angela Merkel ha presidido uno de los modelos económicos más desequilibrados y peligrosos del mundo. La depresión de los salarios, primero a través de la moderación y luego a través de la inmigración, ha permitido a Alemania acumular enormes excedentes comerciales y ha alimentado los beneficios de los gigantes industriales del Dax. Pero ha dejado al país peligrosamente expuesto a disputas comerciales, así como a un colapso financiero, mientras vive a costa del resto de la zona euro y alimenta el creciente resentimiento de su propia población. Ha dejado el país mal preparado para el siglo XXI: si hay empresas alemanas de Internet que merezca la pena conocer, se mantienen bien ocultas. Ha funcionado hasta ahora, pero puede desmoronarse en cualquier momento, y posiblemente de forma espectacular. Como mínimo, ahora parece inevitable una fuerte desaceleración. La migración podría ser el problema esta semana. Pero es una recesión en la economía alemana la que finalmente derribará a Merkel, y eso no está muy lejos.