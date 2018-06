¿Nuevo pacto de El Pardo?

Dicen que en su lecho de muerte Alfonso XII (1885) le dijo a la Reina María Cristina que iba a ser regente hasta la mayoría de edad de Alfonso XIII: "... Cristinita, de Cánovas a Sagasta y de Sagasta a Cánovas, y...".

Reflejo de la creencia de que la estabilidad de la Restauración se debió a la alternancia pacífica entre conservadores y liberales; lo que se llamó el turno de los partidos que, según rumores, fue pactado por sus dos líderes en El Pardo el 24 de noviembre de 1885; aunque hay historiadores que aseguran que nunca ocurrió y fue la costumbre y los acontecimientos los que impusieron esa forma de estabilizar el régimen político de monarquía parlamentaria (hasta 1922).

En ese periodo, si el Gobierno de uno de los partidos se agotaba, le sustituía el otro. Las elecciones, muchas veces, se realizaban después del acceso al poder de uno de los partidos, que las ganaba. Algo así como lo que intenta Pedro Sánchez, que irá a ellas después de acceder al poder. Entonces se utilizaban técnicas electorales que daban mayoría al Gobierno. Ahora se intuye lo que se va a hacer después del uso de TVE el sábado 22 de junio. Ese día el presidente Sánchez estuvo más de siete minutos en el prime time del telediario de medio día explicando sus conversaciones con el Presidente francés Macron; inyección de imagen inusual en la época de Rajoy.

Cuando Sánchez ganó la moción de censura, el imaginario político era de elecciones tempranas. Ahora sabemos que, salvo imponderables, serán en 2020. Tiempo necesario para que Sánchez afiance su liderazgo e intente ganar las elecciones y formar un Gobierno estable hasta 2024. Tiempo para que el Partido Popular pueda reconstruirse y seguir siendo el otro pilar del bipartidismo que estabiliza el régimen de la Transición. Tiempo para afianzar la orteguiana convivencia con el catalanismo político, arrumbando el separatismo. Tiempo de reflexión y sosiego. Todo tan similar a la época de la Restauración que se puede preguntar: ¿Ha habido un nuevo pacto de El Pardo?

Y esta vez, como entonces, los analistas políticos, y posteriormente los historiadores, se dividirán en dos bandos. Un bando asegurará que lo hubo, si no firmado, sí acordado verbalmente en estos términos: "Rajoy estás agotado, tu partido necesita una regeneración que sólo se puede hacer en la oposición, ahora le toca al PSOE con Sánchez de Presidente; ya os llegará otra vez el turno, al fin y al cabo has estado casi siete años de presidente, no te quejes".

El otro bando dirá que eso son imaginaciones. Este segundo bando dice que no ha existido ningún pacto ni insinuación por parte de unas supuestas fuerzas que dirigen el país y es todo efecto de las circunstancias. Cada uno de ustedes decidan en que bando quieren estar.