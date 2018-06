Los gestos que la compañía pública necesita

Normativas sobre la independencia de los consejeros. Directrices sobre el papel del presidente. Códigos de retribución de los directivos y la adecuada relación con los grupos de interés.

Dirigir una compañía que cotiza en bolsa en estos días tiene reglas aún más estrictas que las de la última serie de Love Island (aunque es cierto que no se menciona el desnudo público). Aun así, parece que el Gobierno ha decidido que realmente se necesita uno más. Esta semana, está planeando publicar una legislación que obligará a las empresas que cotizan en bolsa a publicar la diferencia de retribución entre el jefe del ejecutivo y el trabajador medio.

Se puede argumentar lo correcto y lo incorrecto de esa propuesta en particular. No hay duda de que el nivel vertiginoso de los salarios de los CEO, a menudo a cambio de un rendimiento muy mediocre, se ha vuelto desconcertante para la mayoría de nosotros. Sin embargo, hay un problema, que dista mucho de ser menor. Es una pieza extra de regulación cargada encima de docenas de otras. Según un informe fascinante de MWM Consulting de este mes, se está matando gradualmente a la empresa pública. Lo que se necesita es un gesto dramático para aligerar la carga, y desechar esta norma, junto con algunas otras, sería el mejor punto de partida.

El informe de MWM, Directores del Renacimiento: Revigorizando las compañías públicas, analizó los retos a los que se enfrenta la empresa cotizada. De ser el ideal para la mayoría de las grandes compañías -en EEUU el número total de empresas que cotizan en los principales mercados pasó de 3.000 en 1975 a 8.000 en 1996 y en la UE, de 6.000 en 1975 a más de 10.000 en 2001-, ahora se ve amenazado por todas partes. Los números se han invertido dramáticamente. El total de empresas que cotizan en bolsa en los EEUU y el Reino Unido ha disminuido un 38% y un 48%, respectivamente, desde 1997. El número de empresas cotizadas en Londres se redujo de 3.141 en 2006 a 2.590 en 2016. Mientras tanto, los negocios más nuevos no parecen interesados. Las grandes estrellas de la tecnología como Airbnb y Uber no sólo no se molestan en cotizar sus acciones, sino que tampoco lo hacen sus pares más pequeños. En la última burbuja tecnológica, en 1999, había más de 250 emisiones de acciones al año: en la última, la tasa ha estado funcionando a la décima parte de esa cifra. Si extrapolamos este tipo de tendencias, no pasará mucho tiempo antes de que la empresa pública se extinga.

Ni la gente que las dirige está muy contenta. La encuesta de MWM reveló que los directores de empresas familiares y de capital privado eran mucho más positivos en cuanto a su papel, mientras que los directores de las empresas que cotizan en bolsa se sentían abatidos por sus responsabilidades. "Los directores de los consejos de administración y los altos ejecutivos se han sentido cada vez más frustrados por muchos elementos de la forma en que ha funcionado el modelo, en particular, el creciente impacto de los requisitos de gobernanza improductivos, la dificultad de comprometerse de manera constructiva con los inversores y el corto plazo endémico en los mercados", argumenta.

Entonces, ¿cuál es la solución? MWM sugiere que el sector cotizado aprenda de lo mejor de la industria del capital riesgo, junto con las empresas familiares, e incorpore algunas de sus prácticas. No cabe duda de que los consejos de administración de estos sectores están mucho más centrados en contribuir al crecimiento y al dinamismo de la empresa, y menos obsesionados con evitar una catástrofe, o en marcar las casillas en un sinfín de formularios de cumplimiento. También podrían conformar su base de accionistas de manera mucho más efectiva, buscando accionistas ancla clave con una participación del 10% o 20%, lo que podría contribuir al desarrollo del negocio, y permitir que se centre más en el largo plazo en lugar de sólo la declaración de ganancias de la próxima semana.

Todas estas son buenas sugerencias, y en un clima político que se ha vuelto cada vez más hostil a los negocios, pueden ser lo mejor para las empresas. Pero, aunque el informe de MWM no lo diga, quizás lo que la compañía cotizada realmente necesita es un gesto dramático. Ocasionalmente, los gobiernos pueden marcar la diferencia haciendo algo que cambie el debate y el estado de ánimo. De hecho, la mejor política en este momento sería romper parte de la regulación que ha agobiado al sector en las últimas dos décadas.

Solo hay que echar un vistazo a los números. Desde 1992, año en que se publicó la primera edición importante, ha habido trece códigos y reformas de gobierno corporativo y se está llevando a cabo una consulta sobre otra actualización. Eso es un promedio de uno cada 24 meses. Cada vez que hay un colapso empresarial o algún tipo de escándalo -que inevitablemente va a ser cada pocos meses en cualquier economía normal- hay un clamor por atornillar otra capa de regulación. Claro, había problemas que debían ser abordados en la década de 1980. Algunos conglomerados importantes tenían presidentes demasiado poderosos que se habían vuelto corruptos, y algunos eran negocios clandestinos para el beneficio de unos pocos gerentes de alto nivel en lugar de sus accionistas, personal o clientes. Uno o dos códigos podrían haber sido una buena idea. Pero trece es una locura. El resultado ha sido una ola de reglas que han aplastado los instintos comerciales, minado la energía y sofocado la iniciativa.

¿La solución? Lo que se necesita es una eliminación drástica de los reglamentos. Hay algunos puntos obvios por los que empezar. ¿Qué tal si permitimos que se vuelvan a combinar las funciones de presidente y director general? En los EEUU, sigue siendo perfectamente común y no parece sufrir más abusos del sistema que nosotros. Jeff Bezos, por ejemplo, es presidente, director y CEO de Amazon, y no parece que le esté yendo tan mal. Reed Hastings es presidente y CEO de Netflix, y apenas ha sufrido. Es una norma insignificante que se está aplicando indiscriminadamente. A continuación, ¿por qué no liberar las reglas sobre las clases diferenciales de acciones, e incluso los derechos de voto cero? En los EEUU, Snapchat decidió no conceder a sus accionistas ningún derecho de voto. Eso podría ser ir demasiado lejos. Pero tendría sentido relajarse un poco. Las empresas más interesantes del mundo en este momento son impulsadas por jóvenes emprendedores y ferozmente ambiciosos, y sólo quieren saber si podrán mantener el control. Por último, ¿por qué no renunciar a puestos sin sentido como el de director independiente sénior? No es más que rellenador de formularios, y crea un aura de responsabilidad sin mucha sustancia. Más gente cualificada podría unirse a las juntas si fuera menos oneroso.

De qué reglas te deshaces no importa tanto como deshacerte de algunas. La compañía cotizada debería seguir siendo la forma ideal de propiedad. Permite el acceso al mercado de capitales más amplio posible y, lo que es aún más importante, nos permite a todos nosotros, a través de nuestros fondos de pensiones e ISA, poseer una pequeña parte de las piezas más dinámicas de la economía. Pero esto no es así. Muchas empresas han renunciado a la cotización porque han decidido que es demasiado complicado. Se necesita una declaración audaz para cambiar su opinión y traerlas de vuelta, y la eliminación de algunas reglas de gobierno sería el mejor punto de partida. Y mientras el gobierno está en ello, el cambio de reglas de esta semana sobre el pago a los CEO también podría ser silenciado.

