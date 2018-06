¡Gobierno nuevo: impuestazo!

No sé si será factible que el PSOE pueda aprobar todas sus medidas

Pedro Sánchez, tras la votación que le investía como presidente. Foto: Efe.

Se ha convertido ya en una rutina eso de: Gobierno nuevo, impuestazo al canto. Primero lo hizo el PP con la llegada de Rajoy. Llevaban entonces en su programa el compromiso de no subir los impuestos, pues bien, la primera legislatura se saldó con más de 40 nuevas medidas entre nuevos impuestos y subidas de los que ya había, eso que yo denomino 'el impuestazo'. Ahora el Gobierno apoyado por toda una serie de partidos entre los cuales se encuentra Bildu o los secesionistas catalanes probablemente lleve a instaurar nuevos impuestos o incluso a subir los existentes.

Se preguntarán la causa, aunque ya lo habrán oído por los diferentes medios informativos, Pedro Sánchez va a intentar sacar una serie de medidas sociales adelante, con ellas quiere hacer escaparate de cara a las Generales. Esas medidas, como siempre, cuestan dinero y lo pagarán los ciudadanos. Al menos, a diferencia del PP, no engañarán a nadie, pues ellos sí llevaban en su programa la subida de impuestos. Digo que lo pagarán los ciudadanos y les puedo dar ejemplo con el famoso impuesto a la banca. Dicen los adalides de este impuesto que la banca ha sido rescatada con dinero de los ciudadanos, es cierto pero lo han sido las Cajas de Ahorro, no las instituciones privadas. Se ha rescatado a una banca donde se sentaban y medraban representantes políticos o sindicales. Además es mentira, no se ha salvado a las cajas, se ha salvado a sus depositantes e inversores en renta fija clásica o senior. Pero además, los dos impuestos que se van a imponer a las entidades crediticias acabarán pagándolo los clientes. Cómo, pues con más diferencia a asumir en los tipos de interés que pagarán por los préstamos, con menor remuneración a los depósitos, o sobre todo con más comisiones.

Volvamos al eje central y continuemos con el tema de la subida de impuestos. Cuando el PSOE era oposición el paquete de medidas sociales, el coste de las mismas, se cifraba en unos 8.000 millones. No tengo claro, tampoco sé, si le va a ser factible al PSOE aprobar todas esas medidas. Lo que está claro es que algunas sí se van a llevar a cabo, pues todos los grupos parlamentarios están dispuesto a dar su sí, es el ejemplo de las pensiones, el de la revalorización a IPC. Por cierto, comentario al margen del tema de la columna, se van a subir las pensiones pero no hay dinero para pagar la extra próxima, salvo que Sánchez quiera agotar la hucha de las pensiones. Nuevamente la solución es hacernos trampas al solitario, la solución será que la Seguridad Social pida un préstamo al Estado, este se endeudará, pero como la contrapartida es prestar a la Seguridad Social no se incumple el déficit. Es una de esas cosas que tienen los magos de la contabilidad, disfrazar cifras.

De momento, ya lo han anunciado, contemplan la instauración del impuesto a la banca y a las tecnológicas, sin embargo saben que la recaudación por ambos conceptos no permite conseguir la cantidad de forma íntegra. El impuesto a las tecnológicas anda por alrededor de unos 800 millones, los dos de la banca en unos 1.800 millones, utilizo además los cálculos realizados por el propio PSOE. Eso da 2.600 millones, cuadraban las cuentas con otras partidas como por ejemplo el rescate de las radiales y la solución que proponían. Sin embargo no se pueden tener en cuenta a la hora de hacer cálculos recurrentes, dado que esa partida se ingresa una vez, pero no ocurre como los impuestos o los gastos que se consolidan. Se preguntarán por tanto de dónde se va a poder sacar el dinero para el monto de gasto contemplado. Pues sencillo, de una elevación del resto de los impuestos. No, no me lo estoy inventando, el propio PSOE lo lleva diciendo claro y alto. Perdonen que insista pero aquí no ocurre como con el PP que engañó a todos sus votantes. Las medidas del equipo de Hacienda de Sánchez pasaban por elevar el IRPF, un tramo nuevo para las rentas superiores por encima de 150.000 euros, bien es cierto que el porcentaje de los sujetos pasivos que tienen esos niveles es ínfimo, por tanto la cantidad no va ser significativa. La otra medida en IRPF era equiparar las rentas del trabajo con las del ahorro, un ahorro por cierto que se consigue pagando antes por él. Esta medida sí recae sobre muchos sujetos pasivos y afecta a mucha gente. La otra medida era poner un suelo en el tipo del Impuesto de Sociedades del 15%. En la actualidad y lo que dice el POSE es totalmente cierto, las grandes empresas no pagan más allá de un 9%.

Lo dicho: ¡Gobierno nuevo, impuestazo!

