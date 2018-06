Dejen de prometer que pueden pagarlo todo: señores políticos, no se sostiene

"Si se actualizan los impuestos con el IPC, no entiendo porqué no se pueden actualizar los gastos con el IPC. "



1º Los impuestos no se actualizan con el IPC. Si baja el consumo bajan. Si sube el consumo pueden subir más que el IPC. Dependen de factores tales como consumo y ganancias reales o ficticias, no del IPC.



2º Un gasto disparatado, que sube mucho más que el IPC sin subirle dicha cifra (cada vez hay más jubilados y viven más) sube muchísimo si encima sube el IPC.



Las pensiones NO son sonstenibles y JAMÁS lo serán mientras que la tasa de natalidad no sea de 2,1. Y ahora mismo es de 1,3. Quién crea que quitando rescates o autonomías se cubren las pensiones es que no ha hecho las cuetas y quiere vivir en un mundo de adolescentes pajilleros donde pretenden que la realidad se adapte a sus deseos. Y no es así.



¿Queréis pensiones? Tened hijos. ¿No queréis tener hijos? Pues no tendréis pensiones. Es así de simple. Se llama biología.