Las pensiones tras la moción de censura

Si el Estado no recauda no puede pagar. Y cada día hay menos gente a quien cobrar contando con las multas recaudatorias. Evitemos que esto se convierta en un castillo de naipes. Si no hay consumidores no hay ventas ni producción ni trabajo, no seamos ilusos. Y no pensemos en los posibles inmigrantes pues aquí, en España, tenemos TRECE MILLONES DE PERSONAS en situación de pobreza y exclusión social. No hagamos populismo con ellas.