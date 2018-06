La selectividad es injusta: instauremos un concurso-oposición para acceder a la universidad

El Estado debe recuperar la competencia total sobre Educación

Prueba de selectividad en Zaragoza.

La EBAU (Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad) es, según establece el Ministerio de Educación, una prueba que "tiene como finalidad valorar, con carácter objetivo, la madurez académica del estudiante, así como los conocimientos y capacidades adquiridos en el Bachillerato y su capacidad para seguir con éxito las enseñanzas universitarias oficiales de Grado". Eso, sobre el papel.

En la realidad, la EBAU, como antes la temida 'Selectividad' de los de mi generación, no deja de ser un trámite administrativo más, inserto sin justificación alguna en el seno del maltrecho sistema educativo español.

Las razones que esgrimo para defender la innecesaria e injusta existencia de esta prueba pueden resumirse en las que pretendo exponer a continuación, sin ánimo de ser exhaustivo, y mucho menos de profundizar en las mismas, aunque sí lo suficiente como para abrir el debate y ofrecer espacio a la reflexión.

Una prueba viciada

En primer lugar, parto de la base de que la EBAU es una prueba que se halla viciada de fondo, por los siguientes motivos.

Debido a la irracionalidad de la transferencia de la competencia de Educación a las CCAA, la EBAU no es una prueba única en contenidos para todo el territorio español (algo que resulta impensable), ni que se desarrolle de forma simultánea en toda España, con lo cual las desigualdades territoriales forman parte indisoluble de su esencia. Máxime cuando cada Autonomía establece, de forma expresa u oculta, sus 'directrices particulares' respecto a la misma, en función de sus intereses espurios. Dado que resulta inevitable realizar posteriores comparaciones entre territorios, habrá algunos de ellos que con el fin de mejorar su clasificación en el ranquin, no duden en favorecer la superación de las pruebas 'con nota'. Es así, pese a que se niegue la mayor.

Por otra parte, la EBAU supone un 60% del peso en el acceso a la universidad, pero no debemos olvidar que un 40% lo suponen las notas de bachillerato. Y ahí chocamos de frente con la segunda 'injusticia'. Los que somos padres, con hijos o hijas adolescentes, vemos a diario cómo la ESO está diseñada para alcanzar un irracional 'igualitarismo': a un alumno con una supuesta capacidad de obtener un 'nueve', se le evalúa sobre ese nueve, y si a criterio docente alcanza ese nivel, se le reduce la nota, exigiéndole mucho más que a un alumno que acostumbra a rendir de 'treses' desde Primaria, al que se le compensa la nota hasta equiparársela al de nueve, de forma que ambos acaban obteniendo, quizás, un seis. Está ocurriendo.

Alumnos que deberían 'ir a septiembre' o repetir curso (bien porque no tengan la capacidad exigible, la madurez, o simplemente las ganas de estudiar necesarias) están no sólo aprobando, sino obteniendo notas muy similares a las de alumnos que teniendo más capacidades, se les está exigiendo mucho más. A unos los ves jugando en la calle; a los otros, encerrados en sus casas, estudiando más horas que lo que dura la jornada laboral de un adulto.

La finalidad es clara: imponer un sesgo por ley. Sesgo de aproximación a la media, una falacia del punto medio o de la moderación, que en este caso conduce a la injusta frustración de 'los buenos' estudiantes y a la promoción de la mediocridad de 'los malos'. La corrección Política llevada a la Enseñanza, es lo que tiene.

Un sistema garantista de igualdad

Estamos ante un sistema garantista de la igualdad, pero no del derecho a la Educación, sino de la igualdad a obtener parecidas calificaciones y titulaciones. Un sistema así, promociona a lugares que no les corresponden a determinados alumnos, mientras frustra a otros, que deberían alcanzarlos con cierta ilusión por ver recompensados sus esfuerzos. La llegada al bachillerato se produce entonces bajo circunstancias descompensadas por decreto, para unos y para otros, lo que va a marcar su forma de afrontar el bachillerato: unos estudios que van a suponer un 40% de peso en el acceso a la universidad.

Redundando en ello, la injusticia complementaria al peso del 40% que supone el bachillerato, proviene no sólo del sesgo impuesto, sino también del origen de las calificaciones del mismo.

Por lo general existe la creencia de una tendencia a egresar alumnos con bajas notas de bachiller de los centros públicos (se supone que se les exige más), mientras que los egresados de centros privados (e incluso concertados) se ven favorecidos por 'mejores medias' (teóricamente fruto de que se les exige menos, y que no es que se les prepare mejor, ni que sean mejores alumnos), lo que de ser cierto conllevaría una ventaja competitiva insoslayable. ¿Se trata tan solo de una percepción, de otro sesgo cognitivo? Lo sea o no, para salir de dudas existe solución. Aunque dudo mucho que ningún ministro de Educación esté dispuesto a implementarla.

Un sistema de acceso justo

Las soluciones no son sencillas, y mucho menos aún serían del agrado de los reinos de Taifas autonómicos: la oposición a las soluciones es función directa del grado en el que la Educación constituye el mejor sistema de adoctrinamiento ideológico posible. Así que podemos intuir en qué CCAA la confrontación iba resultar más férrea, aunque podemos esperar la oposición de todas ellas.

En primer lugar, el Estado debe recuperar la competencia total sobre Educación. Dicho esto por un liberal, hasta puede sonar raro. Sin embargo, partiendo de que admitir la existencia de un Estado mínimo resulta inevitable, dado que no vivimos en la utopía, igual opinión sostengo sobre la Justicia, los FCSE, la Sanidad... Muchos de los problemas que arrastramos se acabarían eliminando las CCAA, y estableciendo un Estado de Provincias (recordemos la división territorial de 1822, durante el Trienio Liberal, tras el levantamiento de Riego).

Tanto el caso de las diferencias entre CCAA, como la diferencia entre centros escolares, se resolvería con pruebas unificadas de bachillerato para todos los centros escolares; y de EBAU, igualmente. De ese modo, las notas serían objetivas, y el centro que no esté desarrollando de forma adecuada los contenidos, e 'infle' la nota a sus alumnos, verá su farsa expuesta a la luz de la verdad.

Pero vayamos un poco más allá: eliminemos la EBAU. Y devolvamos a las Universidades la autonomía que jamás debieron perder. Sí, eliminemos la EBAU, e instauremos un sistema basado en el concurso-oposición para ingreso en la Facultad/Universidad deseada.

De ese modo, si yo quiero estudiar Ciencias Ambientales en la Politécnica de Madrid, la Facultad de Ciencias Ambientales dispondrá de unas pruebas y requisitos de admisión de alumnos. Yo, aspirante a alumno de dicha Facultad, postularé a ella, me admitirán o no a sus pruebas, y las superaré o no. Si sé que cuento con pocas opciones de lograr plaza en la misma, me habré postulado también a otras facultades de otras universidades. De diferentes carreras, incluso.

Con este sistema sólo se obtienen beneficios. Beneficios para el aspirante, beneficios para la Universidad, beneficios para la sociedad.

Recuperar la vocación

Este sistema que propongo, favorecería además ciertas actitudes primordiales, muy olvidadas en el sistema paternalista y hedonista en el que no vivimos, sino que morimos día a día: el mérito, la capacidad, el esfuerzo, el establecimiento de metas así como la vocación.

No sólo estaríamos promoviendo la formación de una sociedad basada en el mérito y la capacidad, sino también educando a los jóvenes en el valor del esfuerzo y el sacrificio en pos de unas metas, de unos objetivos, y por supuesto, en el retorno a la vocación (hermosa palabra, hermoso concepto), porque aquellos estudiantes con verdadera vocación, se esforzarían por lograr sus metas, por muchos que fueran los obstáculos que encontraran en su camino.

¿Locura? En absoluto. Sé de lo que hablo. Finalizado mi bachillerato y COU, mi vocación era la de ser Oficial del Ejército. Tras varios años de preparación, logré aprobar las oposiciones, e ingresar en la Academia General Militar. Allí, una vez superadas las pruebas, y obtenida tu plaza, inicias los estudios como alumno de un Centro que no deja de ser una Universidad. Era esa, y no otra, la 'universidad' en la que yo quería cursar mis estudios. Y en ello invertí tres años de mi vida, con jornadas de diez y doce horas de estudio, con 19-20 años de edad.

Por otra parte, ingresar en dicho centro de enseñanza no conlleva indefectiblemente la graduación en el mismo, y eso es importante tenerlo en cuenta en estos tiempos de 'todo derechos, ningún deber': no adquieres el derecho a graduarte, tan sólo la posibilidad de estudiar en él: habrá quien abandone, habrá quien no supere la formación. Sólo quien quiera y pueda se graduará. Eso sí es lo justo, ¿no?

¿Por qué no aplicar, como he planteado, un sistema similar en el sistema universitario español? Sin EBAU. Que cada centro universitario establezca su criterio de acceso, sus pruebas, sus condiciones.

Y que los estudiantes se preocupen de atender a su vocación, y se esfuercen por alcanzar sus metas. Todos en igualdad de oportunidades: en verdadera igualdad de oportunidades. En función de criterios objetivos y universales. Sin sesgos por territorio, por centro de ESO o Bachillerato, sin currículos de calificaciones no equiparables.

Necesitamos un país lleno de jóvenes futuros profesionales que no vean truncados sus sueños por pruebas injustas.

¿Cuántos buenos médicos, investigadores, profesores, biólogos, criminólogos, abogados, psicólogos... estamos perdiendo, por seguir empeñados en un sistema que no sirve? ¿Habrá algún Ministro de Educación que se atreva a afrontar la reforma educativa que de verdad necesita España? Ojalá

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias