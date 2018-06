Formas legales para no pagar impuestos

Si pagar impuestos es bueno que sea voluntario. Ah, vale que nadie pagaría. Pues entonces no sólo no es que sea bueno, sino que se trata de un robo con extorsión: o me entregas tu dinero o te robo más y encima vas a prisión.



Los impuestos sólo tienen sentido en aquellos gastos estatales que no pueden ser ejecutados por nadie más que el Estado: defensa, policía y jueces. En el resto de casos deberían ser tasas voluntarias. ¿Quieres educación pública? Paga ¿No quieres educación pública? No pagues. ¿Quieres sanidad pública? Paga. ¿No quieres ser atendido por la sadidad pública? No pagues. ¿Quieres pensiones públicas? Paga. ¿No quieres que te den pensión pública el día de mañana? No pagues.