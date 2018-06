Se ha pasado el Rubicón

Estos que critican las dictaduras de izquierdas, son los primeros en condenar la dictadura franquista de derechas, y si no lo hacen asi es porque se olvidaron de ello o porque todavía no habían nacido, porque ante todo esta gente de derechas es profundamente demócrata y odian todo tipo de dictaduras, tambien las de derechas como la de Franco o Pinochet, la de Videla, etc.



Por tanto la mayor parte de la gente de derechas en España condena el franquismo, aunque hay unos cuantos que no, que no lo condenan, dicen que Franco hizo bien porque los otros empezaron primero y no le quedo otra que imponer una dictadura durante 40 años, porque las dictaduras de izquierdas son para fastidiar al personal, pero las de derechas es por pura necesidad de salvar a la patria. Jjajaja, me parto el culo.