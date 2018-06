Extraños compañeros de cama

Sánchez y Aitor Esteban durante la moción de censura a Rajoy. Foto: Efe.

Que la política hace extraños compañeros de cama es una sentencia británica que Manuel Fraga expuso en castellano para explicar su alianza electoral con López Rodó, con quien se las había tenido tiesas a pesar de haber compartido la misma mesa del Consejo de Ministros.

Pero una cosa es meterse juntos en el mismo lecho y darse así gustirrinín y otra muy distinta gobernar juntos, pues uno no sabe qué intenciones pueden tener en común el PSOE y los separatistas catalanes o el PSOE y Bildu. En fin, que una cosa es darse el gustazo de echar al PP del Gobierno y otra muy distinta gobernar. En realidad, hemos asistido a un voto de rechazo que no pretendía construir nada, sólo echar a Rajoy, y éste no se dio cuenta del vacío que había creado la corrupción bajo el suelo que él pisaba.

Por otro lado, como ha escrito Santos Juliá, "el triunfo de una coalición de rechazo encabezada por el PSOE con el apoyo de todos los partidos nacionalistas destruye [...]" cualquier posibilidad de pacto entre partidos de ámbito nacional sobre el problema más grave que tiene planteada la democracia española, que es la vigencia en todo el territorio del Estado de su propia Constitución. Por eso suena a música celestial la propuesta de Podemos para transformar la coalición de rechazo en una coalición de Gobierno.

Lo que nadie en el PSOE de González podía imaginar era ver a un socialista elevado a Presidente del Gobierno con los votos de los defensores de ETA y los apoyos de los golpistas catalanes. Pues bien, ahí lo tenemos. ¿Y ahora qué?, nos preguntamos muchos españoles.

Si Sánchez pretende gobernar durante un par de años tendrá que "dialogar" con los separatistas catalanes (lo prometió durante el debate) y darle alguna cancha a Podemos; pues bien, dialogar con Torra y compañía significa, simplemente, ceder a alguna de sus demandas y éstas están todas fuera de la Constitución. Claro que también puede intentar lavar la cara del muy disminuido PSOE con alguna medida para la galería, pero no podrá contar para ello con los votos de quienes le han llevado a La Moncloa. Antonio Caño, optimista que es él, escribía el domingo pasado que Sánchez tiene la oportunidad de "sentar las bases para una alternativa de centro izquierda que se distancie claramente de las opciones populistas, que hable a los ciudadanos sobre los sacrificios que hoy toca hacer para competir en la globalización, que apuntale el Estado de bienestar, que modernice la economía, que vitalice la investigación y la ciencia, que proponga leyes para limpiar la política, para reparar el sistema electoral, que aborde un nuevo modelo territorial y plante cara al nacionalismo excluyente, que intente recuperar el orgullo ciudadano en un proyecto colectivo más justo".

Al parecer, el Sr. Caño cree que existen los Reyes Magos, pero me temo que, como cualquier adulto, Sánchez debe de saber ya que los Reyes Magos son los papás... Y si no lo sabe pronto se lo dirán en la UE.

Claro que podemos estar ante un auténtico superhombre, lo ha dicho Margarita Robles: "Pedro representa el valor y la audacia perfectamente calculados. Sabe lo que quiere y eso es una garantía. No lo va a tener fácil y lo sabe. Pero resistirá. Es un superviviente nato".

