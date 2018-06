Nueva edición de políticas socialistas

10. No compares el "socialismo” de China con el socialismo que se practica en economías democráticas y basadas en las leyes del mercado. China juega con las “cartas marcadas”, no respeta derechos laborales ni existen sindicatos que defiendan a los trabajadores, las condiciones se seguridad laborales brillan por su ausencia, teniendo como resultado un sistema laboral esclavista. Todo esto conlleva que los costes de producción sean muy inferiores además de no respetar los derechos humanos de sus ciudadanos. Por no citar el intervencionismo del gobierno en los mercados financieros e industriales y de servicios poniendo trabas y limitaciones a la inversión extranjera, eliminado toda posibilidad de competencia del exterior.



El artículo del insigne profesor Velarde se puede resumir en una idea muy simple si gastas más de lo que ingresas terminaras endeudándote y si perseveras arruinándote. El sistema de comprar voluntades a base de ser magnánimo con el gasto público suele acarrear subida de impuestos que pagamos los de siempre y a pesar de ello déficits que terminan por aumentar la deuda. Estas son consecuencias de una variante de las muchas que tiene el populismo.