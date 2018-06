Contra la fuga de cerebros, Recursos Humanos 2.0

Todo esto no sirve de nada si la mentalidad del empresario medio espanol no cambia y se adapta al siglo XXI.



No es solo cuestion de dinero el hacer interesante para un expat volver. Es saber que en 12 meses no vas a tener que volverte a largar porque todo ha sido "de boquilla" (ya he pasado por eso antes).



Y ya se que hay excepciones, pero por norma general, el empresario espanol te habla de todos esos tecnicismos y anglicanismos (tipo "People Analitycs" que cool queda en un articulo eh?) cuando en realidad no sabe ni lo que significan.



Mientras las mentalidades no cambien, ofrecer mas dinero no hara mas atractivo el tejido empresarial espanol para el talento.