El 'gobierno Frankenstein' y la Democracia

Qué poco ojo ha tenido Rivera. Si ayer hubiera



rectificado el sentido de su voto, en lugar de dejarse llevar por su ambición y los prejuicios y los odios acérrimos que no ayudan a desatascar situaciones enquilosadas, hubiera quedado bien. Opino como Sánchez, les espera un negro futuro. En Cataluña ganaron y no hicieron nada para solucionar el problema. Puede que sea difícil pero en gran medida el error es decir que "no vas a negociar con x". Quedarás bien ante tus votantes inflamados de orgullo pero no solucionas los problemas que como político debes solucionar. Y ya la valía de cada uno depende de los acuerdos a los que llegue.