Cuba, en la encrucijada del cambio

El historial crediticio de Cuba no es muy recomendable que digamos. Las expropiaciones sin indemnizacion alguna deben crear desconfianza en los inversionistas. Particularmente opino que unaapertura debe ser precedida por un profundo cambio politico-social-economico que el capitalismo estatal imperante en Cuba no esta dispuesto a afrontar. Hasta que no haya un cambio profundo y real la situacion economica y social no sufrira cambios positivos.