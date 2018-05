La política vuelve a frenar a Europa

Unas nuevas elecciones en España sería el peor escenario posible

Foto: Archivo

Vuelve la inestabilidad política, y con ella la estampida de los inversores que huyen atemorizados por las dudas sobre la unidad del euro. Sin embargo no se trata de una situación nueva para Europa, que está viviendo un enorme cambio en el panorama político tras la crisis. Los ciudadanos están utilizando las urnas para mostrar su descontento ante la actual situación política, económica y social, lo que ha generado la irrupción de nuevos partidos político. Este mayor reparto en los votos está obligando a los partidos políticos a tener que crear nuevas y complejas coaliciones para gobernar.

Esta es la situación en la que se encuentra Italia, donde tras varias semanas de bloqueo político tras las elecciones, los dos partidos políticos más votados intentaron la formación de un Gobierno estable a través de un representante. Esta fórmula no ha tenido éxito, y lo más probable es que la nueva propuesta por el presidente de la República tampoco. La solución más cercana es la convocatoria de unas nuevas elecciones en el mes de septiembre, aplazando cuatro meses más el mismo problema.

Este clima de incertidumbre política en Italia ha despertado los viejos fantasmas que temen sobre la unidad del euro, ya que ven como cada vez más, crece la popularidad de partidos que ponen en duda la viabilidad de la UE. Esto, obviamente, tiene consecuencias financieras, y se puede ver muy rápidamente reflejado en los mercados de deuda, Italia ha pasado de financiarse al 3%, frente al 2% de antes de las elecciones, mientras que su prima de riesgo ha subido de 142 a 268 puntos básicos.

Estas tensiones se han trasladado al resto de socios de la UE, especialmente a los países periféricos, que son más vulnerables al efecto contagio. El problema de España se ha agudizado aún más, ya que además de soportar los temores sobre la economía italiana, una moción de censura presentada por el PSOE podría poner fin al actual Gobierno, convocando nuevas elecciones y generando un nuevo clima de incertidumbre que golpearía fuertemente sobre nuestra economía.

Este viernes se producirá la votación para la moción de censura, y, a día de hoy, parece muy complicado que el PSOE encuentre los apoyos necesarios para llevarla a cabo. Sin embargo, los inversores prefieren mantenerse a la expectativa antes de tomar nuevamente posiciones.

Económicamente, la posibilidad de que se convoque un nuevo proceso electoral en nuestro país es el peor de los escenarios, ya que no han pasado ni dos años desde que se anunciara el actual ejecutivo, que tardó cerca de un año y dos procesos electorales en formarse. Además, no hay que olvidar la difícil situación política que existe en Cataluña, donde no hace ni un mes que se formó Gobierno.

Es muy osado tratar de predecir lo que pasará a continuación, pero si tomamos como referencia todas las crisis políticas en Europa desde 2012, podríamos estar ante otra de las muchas oportunidades de compra que nos ha ofrecido el mercado en los últimos años. El año pasado, sin ir más lejos, lo volvimos a ver con la dimisión de Matteo Renzi en Italia, la dificultas para reeditar la "gran coalición" en Alemania, el miedo a Marine Le Pen en las elecciones francesas o el fuerte crecimiento de la ultra derecha en Holanda.

A pesar del ruido político, los mercados financieros se mueven de la mano de la actividad económica, y en estos momentos la UE se encuentra en su punto más alto desde 2008. Aunque tanto el escenario político en España como en Italia es complejo en la actualidad, confiamos en que llegará una solución que tranquilice a los mercados y devuelva la confianza a los inversores.

