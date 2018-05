El peso de la corrupción

Riverita tiene casi todo por demostrar. Por ser joven y fotogénico la gente no le va a votar. Para ir a por varios expresidentes del Gobierno y miembros de sus respectivos Gobiernos , constructores , financieros y muchos otros empresarios arrimados al poder hay que tenerlos muy bien puestos y estar dispuesto a jugarte el pellejo por tu país. Yo eso todavía no lo veo en Rivera aunque me gustaría pensar que tuvieramos a alguien dispuesto a ello.