Rivera, Sánchez y Torra... vaya panda de insensatos

EL FRANQUISMO HA ARRELADO EN ESPAÑA Y LO PEOR EN LOS ESPAÑOLES



SI OS FIJAIS EN TODO LO QUE ESTA PASANDO ES ESPAÑA ES EXATAMENTE LO MISMO QUE PASABA CON EL FRANQUISMO



JUECES DE CABERNA QUE JUSTIFICA UNA VIOLACION



CORRUPCION POLITICA A UNOS NIVELES AFRICANOS



ENCHUFISMO (PRESIDENTE DE GOBIERNO QUE NO HABLA INGLES, MINISTROS CON UN NIVEL DE INGLES QUE DA PENA) IMPENSABLE UN DIRECTOR GENERAL DE UNA EMPRESA TRANSNACIONAL SIN IDIOMAS, NO?



TRAFICO DE MASTERS FALSOS, CURRICULUMS FALSOS CON MASTER EN HARVARD INEXISTENTES (POR CITAR LOS ULTIMOS)



PERSECUCION PENAL DE PERSONAS QUE QUEMAN FOTOS, CANTAN CANCIONES, ETC



PERSECUCION DEL ADVERSARIO POLITICO, Y ENCARCELAMIENTO SI ES INDEPENDENTISTA



CONNIVENCIA POLITICO JUDICIAL



POLICIA POLITICA QUE INVENTAN PRUEBAS ANTES DE ELECCIONES AUTONOMICAS Y MUNICIPALES (O SEA AL SERVICIO DE INTERES POLITICOS)



PERIODICOS QUE CURSAN BASALLAJE POLITICO .



MENTIRAS REPETIDAS MUCHAS VECES POR DIFERENTES MEDIOS BASALLOS QUE SE CONVIERTEN EN VERDADES PARA UNA SOCIEDAD ATONTADA. (LA ESCUELA CATALANA ADOCTRINA A LOS NIÑOS)



PERO LO PEOR DE TODO ES QUE LOS ESPAÑOLES ESTAIS CALLADITOS



NO PUEDO MAS QUE PENSAR QUE A LOS ESPAÑOLES OS GUSTA EL FRANQUISMO