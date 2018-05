Cruces sobre la arena de las playas catalanas

Hay que ser muy mala persona para mentir como miente el articulista. Afirmar que "pobres españoles que habían comprado apartamentos en la Costa catalana se ha tenido que ir a los pocos años por no poder hablar en su idioma" a parte de una infamia y de que solo se lo pueden creer los muy ignorantes, es de una perversidad sin límites. Debería darle vergüenza. Demuestra su poca nula categoría moral.



No soy independentista, soy un aragonés que hace años tengo un apartamento en la Costa Dorada, jamás he tenido, ni conozco a nadie que no haya podido hablar en español. Basura como la que escribe usted solo separa y divide.



Bastantes argumentos hay para ir en contra de la independencia como para inventarse patrañas que solo convencen a ya convencidos y que no aportan nada positivo.