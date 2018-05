Bienvenidos al 'más allá de la Casa de Campo'

Ahora... que tal si contesta al polemico tweet de 2012 sobre la compra de una casa de 600.000Eur.



Recuerdo que se llenaba la boca de seguir viviendo en 'su barrio de toda la vida' y demuestra tristemente que es un simple arribista bocazas, que todo eso era simple pose de cara a la galería.



Sigo diciendolo, por la boca muere el pez y... este pez tiene la boca demasiado grande.



Para no caer en off-topic, le reto a su 'señoría' a que.. vaya en transporte público.



Lo de una hora y media de camino, no es coña, lo he sufrido durante un tiempo en el que no tenía otro medio de transporte.



A todos esos, como decia cierto personaje: Les falta vendimia!.