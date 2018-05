Gloria Lomana lleva dos años de gira anti planetaria

Entrevista de Risto Mejide a Gloria Lomana.

Imposible olvidar aquel tour del rencor que hizo otra gran dama de la televisión cuando se cambió de cadena y llamaba "gilipuertas" a Vasile desde enfrente. María Teresa Campos y su hija sufrían los ataques berlusconianos y bramaban contra Telecinco, que emitía en bucle las bunga bunga de Terelu y Pipi Estrada. No es tan ordinario el tour de Gloria Lomana contra Antena 3, pero es largo.

La que fuera durante 13 años directora de Informativos de esa cadena lleva casi dos de gira despechada, y este domingo con Risto Mejide entró a matar. Dicen en Atresmedia que está enfadada porque no consigue el trabajo que quiere. Escribe alguna vez en El País, aparece y desaparece con Carlos Herrera y Ana Rosa, y su nombre sonó para presidir RTVE. Me sorprendieron declaraciones suyas como esa de que "los juegos de poder nunca me han interesado". La esposa del extitular de Exteriores de Aznar dijo que fue libre en Antena 3, pero que al no "estar conforme" dimitió. ¿Dimitió? ¿Se llevó cero euros? ¿O la dimitieron y fue compensada?

Cuentan en Atresmedia que cayó la audiencia de Antena 3 Noticias y que su aznarismo no le gustaba a Creuheras. Tampoco le ayudó poner en el aire una supuesta relación entre Podemos y ETA, y sí, apostaron más por Ferreras y Pastor que por ella y su ministro giratorio. Lomana escribió un libro contra Mauricio Casals después de cobrar el acuerdo, pero ya había escrito otro a favor del PSOE cuando Felipe González habitaba la Moncloa, y como buena profesional tendió puentes con Rubalcaba después del 11-M, cuando Zapatero sacaba a la derecha del Gobierno. ¿Y ahora qué? ¿Un libro sobre C's y Rivera? ¿Otra vez el Madrid Campeón de Europa?

