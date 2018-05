Ralentización económica y petróleo

No es el petróleo, en absoluto, el culpable de la ralentización, y usted lo sabe. El verdadero culpable aquí en España son los TRECE MILLONES DE PERSONAS que viven en pobreza y exclusión social y que representan una pasadísimo lastre para nuestra economía puesto que son el 28% de los habitantes. Con todo nuestro acervo de conocimientos y másteres parece que ignoramos que los pobres no consumen sino que aprovechan las migajas que dejan caer los todavía tienen algo en forma de ropa usada, comedores sociales, etc., pero ellos de por sí no consumen, no pueden hacerlo y, por lo tanto tampoco su inactividad dará lugar a la creación de empleo. En segundo lugar también ignoramos que la larga permanencia en la pobreza les deteriora tanto física como psíquicamente imposibilitando su incorporación a la vida laboral. En tercer lugar, que visto lo anterior, no nos queda más remedio que considerar la pobreza como una situación eventualísima y pasajera, y no una eterna condenación. Es de Perogrullo que si no hay consumidores no hay ventas ni producción ni trabajo; todo es un círculo vicioso que solamente ha de romperse aumentando el consumo. No se espante nadie y piense que en este mundo estamos para consumir -no derrochar-, y que los bebés consumen ya antes de nacer. Y en cuarto lugar, que hasta la misma caridad se desvirtúa y se torna injusticia cuando con ella sólo conseguimos aumentar la pobreza en lugar de erradicarla. ¡Pero cuántas cosas ignoramos !



Pues por si fuera poco nuestra ignorancia, también desconocemos -tal vez maliciosamente- que la principal riqueza de una nación es la fuerza del trabajo de sus habitantes, pero aquí, como antaño en la prisión de Alcatraz, el trabajo es un privilegio. Y no hay ninguna razón que justifique la condena a la inactividad y, por tanto, a la pobreza, de tantos millones de personas. Gracias al IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) creado ya hace más de cuarenta años se mantienen en funcionamiento hoteles y agencias de viaje y transportes durante la temporada baja. A nadie se le ocurre que aplicando la misma filosofía a las personas que se encuentran en el foso de la miseria podemos lograr similares óptimos resultados. Son 160.000 las familias con al menos tres hijos entre cero y veintisiete años, y con una subvención de 1.800 € cada mes incorporamos a la corriente de consumidores a un mínimo de 800.000 personas. Su coste, ya lo comprobamos, es de 3.456 millones al año, notablemente inferior a los quince mil millones de la Renta Mínima que proponen los sindicatos y apoyan socialistas y Podemos, y con resultado más que dudoso. No es, entiéndase bien, el débil efecto que representará en el conjunto de la economía nacional la incorporación de este contingente de estas ochocientas mil personas, lo que justifica y exige esta medida sino la favorable repercusión que tendrá en la sociedad la aplicación de esta medida. Por último recordar que la recaudación por IVA el pasado año ha sido de 75.000 millones, cantidad que sin duda veríamos doblada al ver despejado el horizonte de los negros nubarrones que ha traído esta llamada crisis, creada y hasta ahora deliberadamente mantenida.