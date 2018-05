Los precios del petróleo en 2018

LA MADRE TIERRA AMENAZADA POR EL CAMBIO CLIMÁTICO:Este pequeño planeta que todos habitamos es nuestra casa.Este planeta no es propiedad de la raza humana,es compartido con otras especies del reino animal,vegetal y mineral.Tampoco es propiedad de esta generación, nuestra generación tiene el planeta en usufructo,pues sus propietarios universales son las generaciones venideras.No podemos dejar un planeta hipotecado a las próximas generaciones.Las renovables son ya el presente:el motor eléctrico es una realidad.Los biocombustibles son una realidad.Si tenemos las tecnologías,los combustibles,para vencer al cambio climático.Porque la humanidad se empeña en destruir la tierra con el cambio climático.Porque la humanidad se empeña en que mueran cada año millones de personas con enfermedades producidas por la contaminación de la atmósfera, de la tierra y del mar.Todo esta destrucción y muerte es por enriquecimiento de unos cuantos.Algunos niegan el cambio climático,la contaminación..después del llamamiento de la comunidad científica,no es posible negar la realidad.LAS ENERGÍAS RENOVABLES SON LAS MAS BARATAS



-El cambio climatico se manifestara segun los expertos con aumento de las temperaturas (causara millones de muerte las olas de calor), sequias severas, lluvias torrenciales, deshielo, aumento del nivel de mar, desaparicion de islas, costas,la madre tierra perdera muchos de sus hijos tanto de las especies animal, como vegetal...



-El Gobierno y con ello los españoles somos los mayores accionistas de Abengoa. Abengoa es la mayor multinacional del mundo de energías renovables, de sus tecnologías, de biocombustibles,..sus patentes e investigaciones son muy importantes. El Gobierno debe aprovechar para hacer un plan contra el cambio climático, pues actualmente es el único gobierno de Europa que no tiene ese plan. Y aprovechar su predomio en esta empresa para luchar contra la factura energética.El hundimiento de Abengoa en la bolsa española (IBEX35-MERCADO CONTINUO), es una táctica planificada por empresas de la competencia y por políticos que por múltiples razones son sensibles a intereses de estas empresas de la competencia.Los objetivos : 1º.- quedarse con gran parte de su patrimonio a precio de saldo. 2.- para retrasar y obstaculizar a las energías renovables.3º.- para quedarse con su actividad y mercados. 4º.- para eliminar un referente que les recuerda su posición contraria a las renovables durante décadas. 5º.-...Afortunadamente Abengoa ha superado esos obstáculos ahora está dirigida de forma eficaz, posee capital, liquidez...



-El Gobierno no es consciente de la importancia estratégica que supone el predominio en las energías renovables, no solo para el cambio climático, no solo para la factura energética, no solo para la dependencia energética, no solo para la contaminación ,...sino principalmente porque las energías renovables no son solo presente y futuro. Sino que serán las únicas energías de que dispondrá la humanidad dentro de pocas décadas por agotamiento, inseguridad,..de las demas. Abengoa es líder, esperamos que la lucha de las empresas por copar este espacio de las energías renovables sea respetuosa con este liderazgo en beneficio de todos.