Irán-EEUU: Trump repite su estrategia

Deja a ver si el milenario imperio Persa no acaba como Afganistán, Irak, Libia o Siria, convertida en cascotes y todos sus tesoros saqueados. Va a ver. Sentémonos y esperemos acontecimientos. Tengan en cuenta que es, como los anyeriores, un país musulman y sus mujeres no pasan por el aro : no a los anticonceptivos, no al aborto, no a la eutanasia.