Pasteleo bipartidista en el Banco de España

El PSOE solo se pone de acuerdo con el PP en el reparto de cargos a dedo

Foto: eE

No podemos esperar distintos resultados si seguimos haciendo las mismas cosas". Ésta es una cita de Albert Einstein, que no se refiere a la física cuántica, sino al más elemental sentido común. Un sentido común que hay que aplicar, también, a la regeneración de las instituciones. Desgraciadamente, todos hemos visto que la actuación de las instituciones ha dejado mucho que desear en los últimos años. No sólo estamos hablando de supuestos de corrupción, sino también de incompetencia, muchas veces derivadas de la politización indebida de los nombramientos de las cúpulas de los órganos supervisores.

Una de las instituciones económicas más importantes en cualquier país es su banco central. En el caso español, como en todos los países del euro, la política monetaria no la determina el Banco de España, sino el Banco Central Europeo, y el Sistema Europeo de Bancos Centrales. Sin embargo, precisamente por ese hecho, el nombramiento del Gobernador, el resto de la cúpula y el personal directivo resulta todavía más importante. España, dado su elevado endeudamiento público y privado, depende más que otros países de la política monetaria del Banco Central Europeo. Por esa razón, es imprescindible que, cuando en los próximos años se produzca la normalización de la política monetaria, se defiendan de la mejor manera posible los intereses españoles.

Para esa defensa es imprescindible que los representantes de España en el Sistema Europeo de Bancos Centrales sean algo más que los delegados del PP y el PSOE, sino personas del máximo prestigio y competencia en el ámbito económico. Y no serlo, sino también parecerlo, por la sencillísima razón, porque si las autoridades económicas no parecen competentes e independientes, su opinión no será tenida en cuenta en los órganos rectores del Banco Central Europeo y del Sistema Europeo de Bancos Centrales.

Por otra parte, el Banco de España es también el supervisor máximo de una parte del sistema financiero español. Respecto de las entidades más grandes, el Banco de España forma parte del Mecanismo Único de Supervisión. Ambas cuestiones son cruciales no sólo para mantener la estabilidad financiera sino también para favorecer el crecimiento de la economía española. Salimos, de una gravísima crisis financiera donde han desaparecido, o se han tenido forzosamente que transformar, todas las cajas de ahorro salvo Ontinyent y Polleça- que eran medio sistema financiero. Y aquí ha fallado la supervisión, especialmente sus órganos rectores.

Todos recordamos que el ex presidente Zapatero decía que teníamos el sistema financiero más sólido del mundo. O como los consejos de las cajas de Ahorro, sin queja alguna del supervisor, estaban plagadas de políticos y expolíticos del PP, PSOE, nacionalistas e incluso Izquierda Unidad, que sabían tan poco que había que darles cursos elementales de contabilidad. O como el Banco de España no se opuso, como podía y debía hacerlo, en mi opinión, a la salida a bolsa de Bankia. Una Bankia, que según el Pleno de la Sala 1ª del Tribunal Supremo por unanimidad, tenía unos estados contables falseados cuando salió a bolsa, de lo que había advertido el equipo de inspección de Casaus. El entonces gobernador, el ex-militante socialista Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ante la salida a bolsa más importante en una década, dejó una frase que resume la supervisión: "Yo de los detalles de Bankia, afortunadamente no me enteré".

Desgraciadamente, esto no mejoró sustancialmente en la etapa posterior de Linde. Por ejemplo, a día de hoy seguimos sin saber qué pasó con el Banco Popular. En su última comparecencia en la comisión de investigación de la crisis financiera, Linde no dio una sola cifra sobre la resolución del Banco Popular, según él porque se lo prohibía el Banco Central Europeo. En fin, el sexto banco español tuvo que ser adjudicado por -2.000 millones de euros, después de haber pasado los test de estrés, y cuando según el Gobernador, y el Ministro de Economía, era solvente. En fin, más de 200.000 accionistas y obligacionistas perdieron todo su dinero, el Estado ya ha pagado casi 400 millones en activos fiscales diferidos y queda pendiente la mayor parte, y todavía está pendiente una mínima explicación con cifras.

Con estos antecedentes, como ya habíamos negociado con el PSOE, plasmamos una reforma de los supervisores en el acuerdo de investidura con el PP. Como este proyecto de regeneración y modernización económica no avanzaba, Ciudadanos presentó una parte, la de nombramientos como proposición de ley en septiembre, y conseguimos que el Pleno del Congreso tomase en consideración. Pasados varios meses, y finalizado el plazo de enmiendas, la ponencia sigue sin convocarse y la ley, que ya debía estar en vigor, sigue bloqueada por el bipartidismo PP-PSOE. Esta proposición pretende sustituir el dedazo en los nombramientos de las máximas autoridades económicas independientes, para tener un sistema de nombramientos técnico, con mayorías parlamentarias cualificadas y parecido al de los países de nuestro entorno, a los que nos queremos parecer.

Resulta sorprendente que el PSOE del No es No de Pedro Sánchez en lo único que se ponga de acuerdo con el PP de Rajoy sea en el bloqueo de la regeneración para mantener la politización y reparto a dedo de cargos. O Quizás no tanto.

Como nuestra propuesta, derivada del acuerdo que permitió a Rajoy ser presidente, está bloqueada por el bipartidismo decadente, no nos vamos a sumar a seguir haciendo lo mismo: elegir a dedo y repartirse los cargos. Por eso no participaremos en el reparto de cargos entre el PP y el PSOE en el Banco de España, porque pensamos que si seguimos haciendo las mismas cosas, seguiremos teniendo los mismos resultados. Y hasta ahora, esos resultados no han sido precisamente buenos.

