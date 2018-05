Demografía catalana

Me parece muy correcto.



Genéticamente Cataluña no existe.



Le añadiré algo más. Si ud. mira los cementerios de los pueblos a 50-100 km de las líneas demarcatorias de Cataluña con Aragón y Valencia observará como están llenos de nombres que aparecen definidos como catalanes (Meseguer, Fuster, Ferrer, Roca, Guardiolas etc, etc). Por lo, que de hecho un porcentaje alto de aquellos nombres que se definirían como Catalanes son Valencianos y Aragoneses.







Con el estudio del genoma humano se irá desfaciendo la mentira nacionalista y comprobando mi aseveración tajante.







Ante la realidad demográfica de la baja natalidad ha sido necesario un proceso de conversión sutil de los “Martinez y Garcías”. Eso ha tenido éxito indudablemente. Entre los dos millones de votos independentistas hay bastante voto de descontento (comprensible en su origen) pero muy manipulado.







Pero al final, uno pude mentir y tergiversar lo que quiera e inventar un ideario de nación.. que tarde o temprano se lo lleva por delante



1) La demografía



2) La situación financiera pública catalana



3) La transparencia informativa y la caída de tabúes (el no querer ofender ha sido un problema en la Cataluña de los últimos 4 años)



4) La realidad de interconexión económica