¿La tecnología es el fin de la humanidad?

La inteligencia no tiene nada que ver con la acumulación de conocimientos, la inteligencia es la capacidad de enfrentarse a retos nuevos y por tanto es algo vivo, tiene la cualidad de la vida, no es algo limitado, no es el uso mecánico de unos cuantos conocimientos almacenados en una memoria que se repite según un patrón a lo cual llamamos aprender, formación, etc … al hombre no se le educa para que sea inteligente sino para que se adapte a la demanda de una sociedad que quiere tecnología para imponerse a otros, tecnología para la guerra, para armas cada vez más sofisticadas y eficaces, … es lo único que quiere de nosotros esta sociedad que nosotros mismos creamos, grandes científicos, técnicos, abogados, … hombres de provecho para defender nuestra nación o nuestras ideas particulares, que actúen según un patrón, que sean eficaces … no seres humanos completos, vitales, inteligentes, … y así el hombre se vuelve una máquina, insensible, indiferente ante el drama de la guerra, ante el sufrimiento de los otros, un hombre que quiere una receta para no tener que pensar, para no ser responsable, … una receta que es un software, … todo lo cual es rechazar ser inteligente, todo lo cual es morir … sin embargo el robot se está volviendo cada vez más inteligente, hace casi todo de lo que el hombre es capaz mucho más rápido, … y si adquiere capacidad de replicarse y de ser inteligente, de discernir, entonces se convertirá en algo sagrado porque la evolución habrá parido una nueva forma de vida a través de las tremendas capacidades del cerebro humano que la evolución habrá, sin embargo, desechado, amortizado … ¿creen ustedes que una forma de vida inteligente aunque no sea biológica gastaría los recursos en armas, dejaría que los niños murieran de hambre porque no tienen la etiqueta de americano o ruso sino de somalí o etíope? Si no se da cuenta que un niño es un niño y lo demás son tontos conceptos sin realidad ¿cómo podría llamarse inteligente?. ¿creen que los robots siendo inteligentes y por tanto con autonomía e independencia de los seres humanos tirarían bombas atómicas, harían lo que el hombre hace ahora en Siria y en el mediterráneo? … ¿y cual es esa razón tan inteligente y tan importante como para provocar todo ese tremendo sufrimiento y que los demás lo acepten indiferentes? … ¿porque si asesinan a un niño en España ustedes no lo aceptan? … ¿dónde está entonces la inteligencia? … La compasión es la más alta forma de inteligencia y la humanidad va a sucumbir a su propia estupidez, … ojalá deje un legado, lo mismo da que sea de microchips o de células, eso no tiene nada que ver con estar vivo, con ser inteligente, sagrado. …