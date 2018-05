Alfie Evans: cuando el asesino es el Estado

Alfie Evans.

El Estado británico, a través de la mano ejecutora de sus sumisos peones, jueces y médicos, ha terminado con la vida de Alfie Evans, el bebé de 23 meses que se encontraba ingresado en el hospital, en estado terminal debido a una enfermedad degenerativa.

Sus padres luchaban desde hacía meses por trasladarlo a Italia, donde iba a ser tratado en otro centro hospitalario que se había prestado a hacerlo, ya que hasta el mismo Papa se había interesado por el caso de forma personal, aunque ni siquiera su apoyo ha sido suficiente ayuda.

Pero Alfie no ha sido el primer niño británico al que el Estado arrebata la vida como si fuera su dueño y señor

No es la única víctima del Estado

El caso de Alfie nos trae a la memoria el también reciente drama de los padres de Charlie Gard, de tan sólo 11 meses de edad, al que la muerte alcanzó por obra y gracia de la Justicia británica, amparada en una ley irracional, injusta y maquiavélica, que otorga a una institución o más bien a una entelequia, a un engendro sin existencia ni esencia, la potestad sobre la vida y la muerte de una persona.

Ni Alfie ni Charlie tenían posibilidad alguna de sanar según los médicos del Reino Unido, y quizás el mantenerles con vida más allá de sus posibilidades pudiera incluso suponerles un sufrimiento gratuito.

Pese a ello, sus respectivos padres estaban dispuestos a intentar lo que fuera necesario, incluso a buscar la esperanza en otros países.

Sin embargo, la Justicia británica, erigida en carcelero y verdugo, impidió que los niños pudieran salir del país, condenándoles a morir. Sí: el Estado les condenó a morir, pasando por encima de sus vidas, ignorando el amor de sus padres, y atendiendo tan sólo a criterios médicos marcados por el frío cientifismo.

Una duda ética

Ante estos casos, a mí se me plantea una duda ética de enorme trascendencia: ¿Quién es el Estado, para impedir que unos padres saquen a su hijo del hospital, y lo lleven a otro país, con el fin de salvar su vida? ¿Quién es el Estado, para arrebatar a un hijo de sus padres, no mediando conducta delictiva alguna en ellos? ¿Quién es el Estado, para arrebatarle la vida a una persona?

La respuesta no puede ser sino una: Nadie. El Estado no es nada ni nadie. El Estado jamás debería detentar un poder semejante.

Y la sociedad no debería consentir este tipo de actos criminales. Pero, al parecer, no sólo consiente, sino que asiente.

Dos pequeños han sido asesinados por el Estado, en un país europeo... y cierta parte de la sociedad europea, la misma que alza el grito viendo a Kong Nyong amenazado por el buitre en la imagen de Kevin Carter; o al niño sirio Aylan Kurdi muerto en las playas de Turquía; o lo que es peor: cuando se trata de un animal. Esa masa social, guarda silencio. Calla. Consiente. Se hace cómplice del crimen.

Esa misma parte de la sociedad, calla, guarda silencio y mira hacia otro lado cuando 'no es su guerra'. Y no, no es su batalla, porque esa parte enferma, muy enferma, de la sociedad, que se rasga las vestiduras en las redes sociales y en manifestaciones y 'revoluciones' sólo 'cuando interesa a su causa', repugnantemente ideologizada, no obtiene rédito político alguno de ello.

A esa parte de la sociedad, sociópata y psicópata, infantilizada hasta el borreguismo, la vida de cualquiera realmente le trae sin cuidado: sólo le interesan los titulares que hablen de mártires para su causa. Sólo esos son 'los suyos', 'los buenos', y sólo por ellos hay que salir a incendiar las redes y las calles cuando ciertas 'élites' políticas y sindicales demagogas y manipuladoras lo ordenen.

En lo que a mí concierne, Alfie y Charlie, el Estado es vuestro asesino, y a vosotros os llevaré siempre en mi corazón.

