¿Por qué hay tan pocas jefas?

Se habla mucho de la brecha salarial (que podríamos discutir, ya que a igualdad de puesto, no conocemos ni un sólo caso de discriminación salarial y, de hecho, hay un bufete que representa gratis a quien la sufra, aunque de momento ni una caso), pero no hablamos de otras brechas salariales: casi la totalidad de los accidentes laborales los sufren hombres, pero de esa brecha salarial no habla nadie, tampoco sindicatos que olvidan a sus afiliados varones.