El problema de las pensiones

SOLUCION A LAS PENSIONES:



¿No sería mejor incentivar al que más ha cotizado en vez de castigarlo?



Si recibe más el que menos contribuye, se gasta más y se ingresa menos ¿no?:



Parado de 54 años, con “37 años cotizados”, me deniegan el subsidio de 426 euros, al menos hasta que consiga otro trabajo y la pensión de jubilación cuando llegue a la edad, sólo porque exigen haber cotizado dos años dentro de los últimos quince (entre los 50 y 65).



¿Los 37 años que he cotizado antes de que me despidieran, no me van a servir para NADA?.



Si no hubiera dado golpe en mi vida o hubiera trabajado los 37 años en NEGRO, sería merecedor de una paga “no contributiva” y de todo tipo de ayudas.



¿Alguien me lo puede explicar?