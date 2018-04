Más rigor en lo que toca al 'procés'

SR PERIODISTA



"hasta donde yo puedo saber"



ESTE ES EL PROBLEMA DE LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA "TODO VALE". Y CUANDO ESO PASA, EL SISTEMA POLITICO YA NO LO PUEDES LLAMAR DEMOCRATICO.



SI NO HA HABIDO VIOLENCIA NO PUEDES JUZGAR A NADIE POR ESTE TEMA



SI NO HA HABIDO MALVERSACION TAMPOCO



Y QUE UN PERIODISTA ESCRIBA INOCENTEMENTE SOBRE LA POSIBLE MANIPULACION DE PRUEBAS.



"IMPERDONABLE EN DEMOCRACIA"



ESTE ES UNO DE LOS MUCHOS MOTIVOS POR LO QUE MUCHOS CATALANES QUEREMOS LA INDEPENDENCIA.



LO QUE UTD HA ESCRITO ES INACEPTABLE Y UTD NI SIQUIERA LO SABE