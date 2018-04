Mini cancha política

Sr. Anguita Vd. ¿que haría con el tema catalán ? porque parece ser que como siempre destila una cierta critica pero no se moja ¿ que se puede hacer cuando alguien el único dialogo que quiere es SI Si SI me salto a la torera la Constitución/LEY ? . Como siempre e sus escritos mucha filosofía y o paja y poco grano y andando por las ramas. El toro se lidia en la plaza no desde la barrera que es muy fácil