¿Nos merecemos esta política?

No interesa un pacto educativo que mejore la educación.



Siempre he dicho que una persona crítica no es un problema para los políticos; en cambio una sociedad crítica si lo es.



MORALEJA: Mejor tener a la sociedad embrutecida. Cuanto más ignorante y poco formada en un espíritu crítico una sociedad, más fácil resultará de manipular y más obediente será a los (malos) gobernantes.