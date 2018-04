Monstruos universitarios

El señor Guinda tiene visión túnel y miras estrechas. España está en la media de población universitaria. Así que menos monos Tarzan. El problema sí es la politización y que los méritos puramente académicos son los únicos válidos. Los competencia les no.



Pero esto va el línea con la política de este país de chiste, con estadísticas desastrosas en innovación e industria hi tech que piensa que todo son políticos, finanzas, turismo y periodismo. Y así nos va... No me imagino que a un licenciado en Matemáticas le escriba la tesis otro... Pero claro de esos no quedan porque ya se han ido del país.